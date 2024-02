Carsud : risque de perturbation des transports scolaires cet après-midi à Saint-Joseph et Saint-Philippe

A cause des fortes pluies

La Casud informe les parents d'élèves que les transports scolaires pourront être fortement perturbés à Saint-Joseph et Saint-Philippe ce jeudi après-midi 1er février 2024. "Il en est de même pour les transports urbains et inter-urbains de son réseau Carsud" précise l'intercommunalité. Les perturbations sont dues aux fortes pluies et à la submersion de certains radiers. "Ces perturbations sont susceptibles de se produire à nouveau dans les prochains jours, selon la météo" prévient la Casud (Photo d'illustration www.imazpress.com)