Débrayage sur le réseau Carsud : les bus à l'arrêt pour dénoncer les violences

Ce vendredi 7 février 2025, l'ensemble des conducteurs du réseau Carsud interrompent le fonctionnement des lignes de bus sur les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, Cilaos, Les Avirons, l’Étang-Salé et Petite Ile, de 10h à 12h. Un débrayage qui fait suite à l'agression de trois conducteurs du réseau le 31 janvier (Photo : www.imazpress.com)

"Les personnels en charge de l’exploitation du réseau entendent tirer la sonnette d’alarme et exercer leur devoir d’alerte", indique le réseau Carsud sur ses réseaux sociaux.

"Par cette alerte, les collaborateurs du réseau entendent exprimer leur colère et leur crainte face à cette situation qui se dégrade mais surtout sensibiliser le plus grand nombre sur la nécessité de préserver la sécurité des lignes de bus sans laquelle la continuité de ce service public ne pourra plus être assurée", est-il écrit.

Il a été décidé d’interrompre totalement les lignes de bus du réseau ce vendredi 7 février 2025 de 10h00 à 12h00.

Les agences commerciales seront également fermées pendant ce créneau horaire.

