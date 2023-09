Entre-Deux : modification des arrêts des transports en commun et scolaires

Des travaux pour l'amélioration du cadre de vie des habitants de l’Entre-Deux ont commencé ce lundi 18 septembre 2023, informe la Casud. Le chantier porte sur la structuration de Bourg Bras Long et la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux pluviale. Dans ce cadre, la portion de la rue Grand-Fond Intérieur située entre l’ouvrage sur la ravine Sapotes (pont) et le carrefour avec la rue Dijoux sera totalement fermée à la circulation jusqu'au vendredi 20 octobre 2023 y compris le soirs et les week-end).

A noter que depuis le lundi 18 septembre et jusqu'au vendredi 20 octobre 2023, les arrêts de bus suivants : Rue Dijoux, Maison 30, Rue Dubard, 63 Grand fond intérieur dit Cactus ne seront pas desservis y compris par le transport scolaire.

Les personnes utilisant ces arrêts devront se rendre à l'arrêt 93 Grand Fond Intérieur dit Macaire 2 et à l'intersection de la rue Macaire et de la rue Dijoux

"Une information pour la collecte des bacs jaunes et verts faite auprès des habitants concernés" précise la Casud.

