Derichebourg OI a informé la Casud que des retards sur la collectes d'encombrants et de déchets verts avaient lieu sur Saint-Joseph et Saint-Philippe en raison de problèmes techniques. Le prestataire fait en sorte de résoudre ce problème le plus rapidement possible. La collecte des bacs verts et jaunes se fait normalement. (Photo Sly/www.imazpress.com)