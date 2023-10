Casud : les agents des transports scolaires formés au nouveau système de billettique

Dans le cadre du déploiement du système de billettique sans contact 2SCHOOL sur son réseau de transport scolaire, la Casud profite de la période des vacances scolaires pour offrir une formation complète à l'ensemble des conducteurs, responsables d'exploitations de son réseau de transports scolaires ainsi qu'à ses agents. (Photo réseau carsud , photo Sly/www.imazpress.com )

Cela représente une participation de plus de 172 agents, se décomposant en 138 conducteurs et responsables d'exploitations, ainsi que 34 agents de la Direction des Transports et des Déplacements de la Casud.



"L'adoption de cette nouvelle billettique sans contact ouvrira de nouvelles opportunités à la Casud en matière de gestion optimisée de son réseau de transports scolaires" explique la Casud, notamment grâce à :

- Une surveillance en temps réel du nombre d'élèves à bord, du déroulement des montées et descentes (avec des alertes au chauffeur en cas d'erreurs d'arrêt pour renforcer la sécurité), le suivi des positions des bus notamment par les élèves et leurs parents, et un protocole de contrôle systématique à la fin de chaque trajet pour vérifier s'il reste des élèves dans le véhicule.

- Une connaissance approfondie du réseau, offrant des perspectives d'optimisation accrue, avec une visualisation en temps réel des itinéraires, la gestion des incidents et accidents sur les parcours prévus.