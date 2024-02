Un nouveau logo et site internet

Le vendredi 26 janvier dernier, la Casud a inauguré, en présence des élus du conseil communautaire et de ses agents, son nouveau logo et son nouveau site internet, casud.re. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo rb/www.imazpress.com)

Ce nouveau site, plus moderne, répond aux demandes des usagers, en mettant à leur disponibilité un outil performant facilitant leurs démarches.



Le site internet est désormais évolutif. Dans les prochains jours, semaines, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles pages seront ajoutées afin que la Casud soit toujours au, plus proche de ses administrés.



Ce projet de "refonte, d’adaptation et de mise en accessibilité du site internet” a été financé par l’Union Européenne. La Casud a, naturellement et également participé au financement de cette opération.