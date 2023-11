CCIR : un budget primitif de 31 millions d'euros voté pour 2024

L'assemblée générale de la Chambre de commerce et de l'industrie (CCIR) a tenu ce vendredi 17 novembre 2023 son assemblée générale. Le budget primitif de 2024 a été voté à la majorité, à hauteur de 47 millions d'euros, dont 31 millions pour le budget de fonctionnement et 16 millions pour celui d'investissement. (Photo sly/www.imazpress.com)

"Nous restons soucieux de bien mener nos missions d'accompagnement, continuer d'être en hyper proximité avec les entreprises, surtout en cette période où nous connaissons les difficultés constantes" explique Pierrick Robert, président de la CCIR. "Nous devons continuer à investir dans l'économie réunionnaise." Ecoutez :

"Les recettes devraient s'améliorer en 2024, avec une enveloppe de 16 millions d'euros pour les investissements. 3,5 millions d'euros sont prévus pour le projet de Pierrefonds, 2,5 millions d'euros pour la construction d'un entrepôt dans la ZIC du Port. 6,8 millions d'euros seront alloués à diverses acquisitions immobilières, que la CCI recherche actuellement. Enfin, diverses constructions, des aménagements et des renouvellements de bien seront financés à hauteur de 3,2 millions d'euros" a détaillé la CCIR au cours de l'Assemblée générale.

Des difficultés risquent par ailleurs de se poser du côté des formations, alors que l'Etat a baissé ses financements dans les coûts de contrat des alternances en 2022 et 2023.

"Pratiquement 80% de notre activité formation se réalise dans le cadre de l'alternance. Lors de la présentation du BP 2023, on avait déjà évoqué l'impact de la baisse des couts de contrats, soit les financements accordés par France compétence. Il y a eu une première baisse en 2022, et une seconde beaucoup plus significative en 2023. Cette année, ces deux salves de diminutions se feront sentir, car cela représentera 10% de notre chiffre d'affaires en 2024" a indiqué le Pôle formation de la CCIR.

"Je pense avant tout aux jeunes, aux entreprises qui ont besoin de compétences" réagit Pierrick Robert. "Cela impacte toute l'économie, et les familles réunionnaises avant tout. Nous compensons cette perte par le volet formation continue avec une augmentation de 38% des financements. Nous essayons donc de rééquilibrer nos recettes, mais je reste très préoccupé par cette situation" explique-t-il. Ecoutez :

A noter que la CCIR a été retenue dans des appels d'offres importants de Pôle emploi et de la Région, qui vont se dérouler en grande partie en 2024. Cela "permettra d'assurer une partie de la compensation du chiffre d'affaire."

Mais globalement, "les voyants sont au vert" à la CCIR, d'après Pierrick Robert. "Nous devons nous projeter sur des projets structurants pour l'ensemble du territoire, aussi bien sur la formation, l'appui aux entreprises, l'immobilier d'entreprise..." liste le président de la CCIR.

Interpellé par le Secrétaire général pour les Affaires régionales sur l'absence de prêts de la CCIR, il estime qu'il y a "un investissement sur lequel nous devons jauger". "Quand nous devrons faire des emprunts nous le ferons, quand nous devrons investir de façon directe, avec notre budget, nous le ferons" estime-t-il.

Pour 2024, les priorités sont la continuité des plans de réhabilitation des maisons d'entreprises de l'Est et du Sud. "Nous prévoyons aussi la construction d'un entrepôt au Port, pour permettre aux entreprises de pouvoir bénéficier de locaux de la CCIR" conclut-il.

