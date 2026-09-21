CCIR : des Médailles d'Or pour les entrepreneurs

Organisée par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, l'opération Médailles d'Or pour les entrepreneurs revient en 2026 "pour mettre en lumière celles et ceux qui font vivre et grandir l’économie réunionnaise au quotidien" informe la chambre consulaire. L'événement vise à valoriser les chef(fe) d’entreprise ayant plus de 20 ans de parcours toujours en activité et qui contribuent activement au développement du territoire, énumère la CCIR dont nous publions le post ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)