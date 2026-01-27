CCIR : produits locaux et circuits courts, des atouts pour rendre votre activité plus responsable et plus attractive

Actualisé le 27 janvier 2026 à 13:41

Publié le 27 janvier 2026 à 12:38

Des clients à la recherche d'authenticité, de transparence et d'engagements concrets ? Dans sa nouvelle newsletter sur le théme : Circuits courts & Produits locaux, la CCIR vous propose de valoriser les producteurs de proximité (Photo : rb/www.imazpress.com)

De plus en plus de restaurateurs à La Réunion adoptent des gestes simples pour cuisiner de façon plus durable et réduire leurs impacts.

- Pourquoi intégrer plus de local dans votre offre ? -

Réduire l’empreinte carbone

Soutenir l’économie locale

Offrir une expérience touristique plus authentique

Travailler des produits frais et de qualité

Vous différencier auprès des visiteurs responsables­

- Comment vous engager concrètement ? -

Identifiez et priorisez les producteurs locaux dans vos achats

Indiquez clairement la provenance sur votre menu

Communiquez vos engagements (site web, réseaux sociaux, labels…)

­­

- Outils & plateformes pour trouver des producteurs locaux à La Réunion -

CircuitCourt.re – Recense producteurs, marchés, AMAP, jardins partagés

Les Girafons.re – Points de collecte (Ruches) dans toute l’île

Locavor.fr – Annuaire et carte interactive des points de distribution

Applications mobiles : Mangez-Local, Labioléla (en préparation 2026)

AMAP péi – Réseaux interrégionaux

Bienvenue à la ferme – Points de vente et drives fermiers