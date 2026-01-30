Location de logement de luxe à La Réunion : un réseau d'escroquerie démantelé, quatre interpellations, 200 victimes identifées

Une vaste escroquerie liée à la location de logements de luxe à La Réunion vient d'être démantelée, annonce la Police de La Réunion. Quatre personnes ont été interpellées, dont une dans l'Hexagone. Au total, l'enquête a permis d'identifier près de 200 clients victimes sur l'ensemble de La Réunion (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

L'enquête a débuté en juillet 2024, lorsqu'un un hôtel de luxe de Saint-Denis fait appel aux services de la police suite au règlement d'une chambre avec une carte bancaire utilisée frauduleusement.

Interpellé, "l'homme était porteur d'une forte somme d'argent et de plusieurs cartes bancaires contrefaites dans sa chambre d’hôtel", précisent les policiers.

- Un réseau d'escroquerie demantelé -

Les investigations des forces de l'ordre ont permis de mettre en lumière un vaste réseau d'escroquerie. Selon la police, la personne réservait des chambres et des logements de luxe avec des cartes bancaires volées ou clonées et les revendaient à des clients à des prix cassés.

Les clients se présentaient à l’hôtel lors de leur réservation, mais étaient contraints de payer l'intégralité de la chambre au prix fort, l’acompte ayant été réglé frauduleusement.

Au total, l'enquête a permis d'identifier près de 200 clients victimes sur l'ensemble de La Réunion.

L'enquête se poursuit et d'autres investigations sont en cours.

www.imazpress.com/[email protected]