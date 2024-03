CCIR : une formation proposée pour comprendre les rôles et les missions du CSE

Le CRITT (Pôle Innovation) de la CCI Réunion propose une formation destinée aux membres de comité social économique et membres de commission de santé sécurité et conditions de travail. "Vous serez en mesure de comprendre les rôles et les missions du CSE, vous appréhenderez les notions clés, les méthodes et les outils pour l'évaluation des risques professionnels et pour l’amélioration les conditions de travail" indique la CCIR. (Photo CCIR Saint-Denis photo RB imazpress)

La formation dure cinq jours. Plusieurs dates sont possibles : du 17 au 23 avril 2024, ou du 19 au 25 juin 2024.

