La CCIR accueille les Semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat

Depuis 2013, l’association 100.000 entrepreneurs organise les Semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat, afin de lutter contre les stéréotypes de genre liés aux métiers. Cette année, l’action se tiendra le 17 mars 2026 de 14h à 16h à la CCI de Saint Denis (5 bis rue de Paris), et sera portée pour la première fois par Entreprendre Pour Apprendre Réunion suite à sa fusion avec l’association 100 000 Entrepreneurs. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

"Un programme mêlant inspiration et action, avec un objectif clair : questionner les stéréotypes de genre dans l’orientation professionnelle et les métiers", note la CCIR.

14h : accueil café et réseautage,

14h30 : table ronde animée par EPA faisant intervenir les partenaires clés de nos actions. 15h : Speed meeting et rencontres inspirantes entre jeunes et professionnels.

15h45-16h : Clôture de l’événement.

"Notre ambition : permettre à chaque jeune de construire un projet d’avenir à son image."

