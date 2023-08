Les tribunaux de commerce vont élire leurs juges consulaires

Le vendredi 13 octobre et le jeudi 26 octobre 2023 se tiendront les élections des juges consulaires des tribunaux de commerce, indique la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) dans un communiqué publié ce vendredi 4 août. Pour être éligible aux fonctions de juge consulaire, votre demande d’inscription sur les listes électorales de la Chambre de Commerce et d’Industrie, devra être adressée au président de la CCIR (Photo Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion photo RB imazpress)

La demande devra être faite au plus tard le mardi 5 septembre 2023, à l’adresse electionsjugesconsulaires2023@reunion.cci.fr

Les conditions d’éligibilité aux fonctions de juge du tribunal de commerce sont à retrouver sur le site de la CCIR