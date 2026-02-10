Les petites entreprises en souffrance : le président de la CCI France en visite à La Réunion

Ce lundi 9 février 2026, Alain di Crescenzo, Président de CCI France a visité les locaux du pôle formation de la Chambre de commerce de La Réunion au Chaudron (Saint-Denis). Lors de son discours face aux élus réunionnais, et au président de la CCIR, il a partagé sa vision du monde de l'entreprise. Aux entreprises locales en difficultés, il apporte des pistes de réflexions : IA, transition écologique ou encore la transition RH. (Photos : sly/www.imazpress.com)

Pour Alain di Crescenzo, le constat est sans appel : "12 % des entrepreneurs seulement ont confiance dans l’économie française."

Il ajoute : "Nos entreprises sont malades. Les petits, on est habitués à ce qu'ils souffrent plus que les autres. Moins de réserve, et moins de rentabilité. Mais, on n'était pas habitués à ce que les gros soient mal. C'est pour ça qu'il faut apporter une attention particulière à toutes les entreprises."

Face à ce constat, le président de la CCI France affirme néanmoins : "65 % des chefs d’entreprise disent pourtant ne pas baisser les bras."

C'est dans un contexte économique et social sensible, marqué par l’adoption du Budget 2026 par l’article 49.3 et une instabilité politique nationale persistante, que la CCI Réunion accueille la visite institutionnelle du Président de CCI France, Alain di Crescenzo.

- Droit de douane et importations -

Dans son discours, le président de la CCI France revient sur l’augmentation arbitraire des droits de douane aux États-Unis. Des taxes qui, selon lui, ont engendré une diminution de 20 à 25 % de la compétitivité des plus grandes entreprises Françaises, qui exportent vers ce pays.

Autre pays, autre impact. Alain di Crescenzo évoque le sujet sensible des importations massives de produits en provenance de Chine.

Il explique : "D'une part, on a eu des droits de douane importants et un dollar très favorable aux États-Unis. D'autre part, on a ouvert les portes parce qu'on a pris énormément de produits chinois qui sont venus nous concurrencer. Donc, du coup, on souffre. Mais les petits souffrent depuis des années."

- Prendre le tournant de l'intelligence artificiel, pour plus d'efficacité -

Alain di Crescenzo explique : "Ne regardons pas l'IA qui détruit l'emploi. Regardons l'IA des petits. D'un restaurateur, d'un commerçant, c'est quoi ? Premier truc, on ne jette pas. On commande la juste quantité."

Il fait référence à l'utilisation de l'IA afin de commander des portions justes pour son établissement de restauration, par exemple.

Autres leviers pour permettre aux petites entreprises françaises de rebondir : la transition RH en pariant sur le bien-être des salariés afin d'augmenter leur engagement et leur productivité de 12 %, mais aussi la transition écologique.

"Entre 10 et 20% de compétitivité à gagner dans l'industrie, entre les économies et le recyclage. On a fait un grand pas sur l'économie d'énergie. On peut encore faire des choses. Il y a encore de la marge" assure Alain di Crescenzo.

- L'internationalisation via les territoires et les Outre-mer -

Alain di Crescenzo raconte : "Je le disais au président de la République : l’Outre-mer, pour nous, c'est du pain béni. Vous vous cognez à l'international. Nous, on est un peu plus loin. Vous êtes nos bras armés et nos postes avancés pour l'international. On ne vous utilise pas assez. Et dans l'international, je vois la régionalisation. C'est l'intermédiaire de ça sur lequel on peut travailler."

Pour la CCI Réunion, la visite de Alain di Crescenzo constitue : "une opportunité stratégique pour le territoire, à un moment charnière pour les entreprises réunionnaises, afin d’apporter un éclairage national sur les orientations économiques, d’en mesurer les impacts locaux et d’identifier des leviers concrets d’anticipation et d’action."

