Chikungunya : la préfecture déclenche le niveau 4 du plan Orsec, la campagne de vaccination débutera mi-avril

Face à l'accélération de l'épidémie de chikungunya, le préfet Patrice Latron annonce ce vendredi 14 mars 2025 le déclenchement du niveau 4 du plan Orsec. Alors que près de 1.800 nouveaux ont été enregistrés durant la semaine du 24 mars, ce niveau 4 signifie une mobilisation générale de l'ensemble des acteurs publics, des services de l'État aux communes, dans le but d'endiguer cette épidémie. Le directeur de l'ARS a également annoncé que le lancement d'une campagne de vaccination va débuter à la mi-avril, avec 40.000 doses destinées à des publics cibles. (Photo www.imazpress.com)

"Nous sommes dans une situation épidémique avérée avec une tendance à l’accélération de l’épidémie", confirme Gérard Cotellon, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion.

"Nous recensons un doublement du nombre de cas d’une semaine à l’autre, ce qui nécessite que nous changions un peu notre fusil d’épaule, que nous ayons une stratégie de lutte qui se modifie," poursuit le directeur de l'ARS Réunion.

- Une mobilisation générale enclenchée -

Vincent Bernard-Lafoucrière, directeur de cabinet du préfet, rappelle la gravité de la situation. "Le plan Orsec compte cinq niveaux. Le préfet a déclenché le niveau 3 au début de l’année car l’épidémie était naissante. On voit aujourd’hui une accélération de l’épidémie, c’est la raison pour laquelle le préfet a activé le niveau 4 du plan Orsec."

Cette mobilisation générale vise à renforcer la prévention, la lutte anti-vectorielle et la prise en charge des patients pour tenter de contenir la propagation du virus.

- Une vaccination prévue pour avril -

Sur le front de la vaccination, les autorités se préparent également à agir rapidement. "Les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont tombées le 5 mars. Nous sommes dans une phase de discussions avec le laboratoire pour faire entrer le vaccin sur le territoire de La Réunion", indique Gérard Cotellon. Écoutez:

La campagne de vaccination pourrait démarrer dès la fin de la seconde quinzaine d’avril, avec une première livraison de 40 000 doses. "Cette vaccination est réservée à trois catégories de personnes : les plus de 65 ans avec des comorbidités, les plus de 65 ans de manière générale, et les plus de 18 ans avec des comorbidités", détaille le directeur de l’ARS.

Les agents de lutte anti-vectorielle seront également prioritaires pour cette première phase de vaccination.

- Une lutte renforcée sur le terrain -

À Sainte-Suzanne, où 29 cas de chikungunya ont été recensés, la municipalité est déjà mobilisée.

"C’est 29 cas de trop. Il faut limiter l’épidémie à travers des actions", souligne Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne. La commune a mis en place une série d’opérations de démoustication, dont la prochaine est prévue en avril.

"Nous avons récolté plusieurs centaines de tonnes de pneus, de batteries, de ferraille, mais aussi des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques). C’est vraiment quelque chose qu’on met en place avec l’ensemble des agents", explique le maire. Regardez :

Une équipe de prophylaxie a également été constituée pour mener des actions de prévention et de sensibilisation auprès de la population.

L’ARS reste mobilisée sur le volet de la lutte anti-vectorielle. "Nos agents font des actions de dispersion de produits chimiques de façon raisonnée et raisonnable. Mais surtout ce qui est important, c’est la mobilisation sociale", insiste Gérard Cotellon.

"Il faut passer dans les maisons, les quartiers, donner les bons conseils : se protéger, utiliser les insecticides, dormir sous une moustiquaire, et veiller à ce qu’il n’y ait pas de gîte larvaire autour de sa maison", conclut le directeur de l'ARS.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com