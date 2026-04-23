Cinor : inauguration de l'îlot Flamboyant au Chaudron

La Cinor et la maire Ericka Bareigts, ont inauguré l'îlot Flamboyant, au Chaudron ce mercredi 22 avril 2026. Pour cette occasion, la maire a planté un bois de nèfle endémique de La Réunion. "Une action profondément symbolique pour elle : enfant, elle jouait à ce même endroit, à l’ombre d’un pied de tamarin. Aujourd'hui, elle offre aux futures générations un nouvel espace pour grandir et se souvenir", écrit la Cinor. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : la Cinor)

Retour en images sur une journée historique pour le quartier ! Un magnifique parc de vie, de jeux et de détente pour les habitants du Chaudron.

Un moment d’émotion et de transmission Lors d'un discours inspirant, Madame la Maire, Ericka Bareigts, qui a rappelé l'importance de ce lieu.

Pour marquer cette renaissance, elle a planté un bois de nèfle, un arbre endémique symbole de force. Une action profondément symbolique pour elle : enfant, elle jouait à ce même endroit, à l’ombre d’un pied de tamarin. Aujourd'hui, elle offre aux futures générations un nouvel espace pour grandir et se souvenir.

- La Cinor, fière partenaire de votre quotidien -

Ce fut un véritable honneur pour la Cinor de participer à cet événement et d'aller à votre rencontre. Nous étions présents avec :

- Un stand de sensibilisation aux éco-gestes pour cultiver ensemble les bons réflexes pour notre planète.

- La présentation de la future Médiathèque Princesse Niama : ce nouvel équipement culturel rayonnera bien au-delà de ses murs en utilisant ce parc comme un terrain d'expression, de lecture et de culture en plein air.

Les héros du jour : nos 200 marmay ! Les enfants du Mercredi Jeunesse ont été les premiers à s'approprier les lieux. Mention spéciale à la classe qui a mis en terre les arbres étudiés toute l'année : ils grandiront désormais aux côtés de leurs plantations !

Ce parc est le fruit de votre implication. C’est ensemble que nous construisons le futur de notre territoire.

Aster, protéz nout l’espace ! Nou kont si zot