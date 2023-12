Sainte-Suzanne : une nouvelle pompe installée au stade en eaux vives

Le stade en eaux vives intercommunal (Sevi) de Sainte Suzanne sera équipé d'une pompe neuve, annonce la Cinor dans un communiqué publié ce mardi 26 décembre 2023. C'est une subvention de 283.000 euros financées par les fonds européens qui permet cette installation. Deux entrepôts seront également aménagés pour le stockage de matériels (Photo Cinor)

"Cette nouvelle pompe vise à fiabiliser la station de pompage du Sevi et d’assurer un débit modulable (2, 4, 6, 8, 10 ou 12 m3/s)" note la Cinor. L'équipemen "est adaptable en temps réel en fonction du niveau de pratique des usagers, en particulier pour les scolaires en initiation ou en perfectionnement" dit encore l'intercommunalité.

Pour leur part, les travaux d’aménagement de deux entrepôts "augmenteront de 30% la capacité de stockage sur site des embarcations et autres matériels nautiques". Le but est de "mieux répondre aux besoins des usagers, en particulier des publics scolaires, en cohérence avec le développement et la diversification des activités en eaux vives et en eaux calmes" termine la Cinor.

