Cinor : visite à Soleil Réunion, une entreprise emblématique de Sainte-Marie

Ce jeudi 23 avril 2026, le président de la Cinor Jacques Lowinsky et le 11ème vice-président Yanis Marinier et les membres du conseil de développement ont rendu visite à Soleil Réunion, une entreprise emblématique de Sainte-Marie. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Cinor)

Pourquoi ce modèle est exemplaire ? L'humain d'abord : Un engagement fort pour l'insertion des jeunes (avec la Mission Locale Nord) et des personnes en situation de handicap.

Le "Bon Emploi" : Contrairement aux contrats précaires, Gérard Rangama mise, d'abord, sur des parcours de 2 ans pour offrir une vraie stabilité et un métier de qualité.

Le succès de la persévérance : Une réussite qui prouve que l'Économie Sociale et Solidaire est le moteur de notre cohésion territoriale.

La CINOR salue cette entreprise "pépite" qui allie performance économique et solidarité. C’est ce modèle de Stratégie du Bon Emploi (SBE) que nous voulons multiplier pour le Nord !