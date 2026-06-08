Citalis : la ligne Baobab Express reliera Sainte-Suzanne à Saint-Denis dès ce mardi

À compter de ce mardi 9 juin 2026, le réseau Citalis déploie la nouvelle ligne Baobab Express entre Saint-Suzanne et Saint-Denis. Portée par la Cinor et Sodiparc, cette liaison rapide vise à fluidifier les déplacements quotidiens tout en proposant une alternative à la voiture individuelle. (Photos : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Nouvelle étape pour les transports en commun dans le nord. Dès ce mardi, les usagers pourront emprunter la ligne Baobab Express, une liaison directe reliant Sainte-Suzanne à la station Chaudron à Saint-Denis, via Sainte-Marie. Écoutez Jacques Lowinsky, président de la Cinor.

Cette nouvelle offre remplace les deux précédentes lignes Express et s'inscrit dans le projet Baobab, destiné à améliorer les déplacements entre Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-Denis. "Ces évolutions marquent une étape structurante pour l'amélioration des mobilités sur le territoire de la Cinor", souligne Gérard Françoise, président directeur général de la Sodiparc.

- Un tracé optimisé et des horaires élargies -

Le nouvel itinéraire desservira notamment l'École Quartier Français, l'Hôtel de Ville de Sainte-Suzanne, l'église et l'Hôtel de Ville de Sainte-Marie, ainsi que le Stade de l'Est avant d'arriver à la station Chaudron. Un arrêt supplémentaire a également été créé à l'église de Sainte-Marie.

Les horaires sont renforcés avec des départs dès 5h25 le matin et jusqu'à 18h pour les retours. L'objectif : mieux répondre aux besoins des actifs tout en facilitant les correspondances avec le reste du réseau Citalis.

Niveau tarif, il faudra compter 1 euro 60 si vous payez à bord et 1 euro 30 dans les espaces mobilités et chez les dépositaires Citalis. Le carnet de 10 tickets ou recharge de 10 voyages vous coûtera 10 euros.

- Un transport plus rapide et plus économique -

Selon la Sodiparc, plus de 42.000 voyageurs ont déjà utilisé les lignes Express depuis leur lancement en décembre 2024. "Avec le déploiement de la ligne Baobab Express, la Cinor et Sodiparc réaffirment leur engagement à apporter des réponses concrètes aux enjeux de circulation", indique Gérard Françoise.

Dans un contexte marqué par l'augmentation du coût des carburants et les difficultés de circulation à l'entrée est de Saint-Denis, cette nouvelle ligne se veut être une solution de transport plus rapide, plus fiable et plus économique aux usagers du territoire.

vg / www.imazpress.com / [email protected]