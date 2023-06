Foncier en Outre-mer : Interco’ Outre-Mer publie ses propositions

Maurice Gironcel, en sa qualité de président de l’association Interco’ Outre-Mer, a présenté le mercredi 7 juin 2023 à la presse le fruit des récents travaux menés par ce collectif d’intercommunalités ultramarines, lors d’une réunion à La CINOR.

"La problématique du jour était les défis liés au foncier en Outre-Mer, où les questions du logement et de la biodiversité seront cruciales pour les années à venir" note la Cinor.



L’association Interco’ Outre-mer a ainsi décidé "d’élaborer un plan de mobilisation afin d’aboutir à un recueil de propositions, d’observations et d’alertes sur la problématique foncière".

Ce recueil est le fruit d’un travail collectif et a reçu eu un accueil national positif de la part des parlementaires au Sénat et à l’Assemblée Nationale. Il est porté et soutenu par Intercommunalités de France et l’Association nationale des élus du littoral (ANEL).

La totalité des propositions sont à retrouver ici.