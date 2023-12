Lancement du symposium international sur les biotechnologies

Le GIP-Cyroi et ses partenaires organisent le premier Symposium International sur les Biotechnologies, à la Réunion et dans l’Océan Indien. "Ces rencontres internationales qui se déroulent jusqu'au 16 décembre 2023 au Kub, au Cyroi et au Village by CA de Saint-Denis, ont pour objectif de réunir les différents acteurs de l’innovation et de la recherche en biotechnologie autour de thématiques" note la Cinor dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Cinor)

Le Cyroi, partenaire de La Cinor, a accompagné la création de neuf emplois de post-doctorants, dans le cadre d’un dispositif ANR scientifiques.

Aujourd’hui, près de 150 personnes son employées à temps plein au CYROI, et 14 entreprises y sont hébergées, avec plus d’une vingtaine de projet scientifiques en cours.

Ce symposium donnera lieux à des échanges et des travaux portant sur :

- la transformation des fruits de la recherche en valeur ajoutée

- le développement des entreprises innovantes en biotechnologies

- la transformation et la valorisation des principes actifs issus des ressources végétales

Patrick Couvreur, spécialiste des nanoparticules en santé, est l’invité d’honneur de ce symposium.