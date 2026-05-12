Cilaos : les réserves d'eau sous tension, la ville appelle à réduire les consommations "non essentielles"

Alors que la saison des pluies n'a pas suffi à recharger les réserves en eau dans le Sud de l’île et plus particulièrement dans le cirque de Cilaos, les ressources sont d’ores et déjà fragilisées. Ce déficit significatif place la commune de Cilaos en état de vigilance sécheresse, et des perturbations dans la distribution de l’eau agricole et de l’eau potable "restent possibles à tout moment", prévient la Civis ce mardi 12 mai 2026. Afin de préserver les ressources, la Civis et la commune de Cilaos appellent les administrés à réduire les consommations d’eau non essentielles. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En cas de persistance de la sécheresse, les secteurs agricoles pouvant de ce fait être impactés par des coupures préventives sont les suivants :

• Cilaos ville/Mare Sèche :

- Réseaux d’eau agricole de la Mare Sèche et de Brûlé Marron

- Réseau d’eau agricole Chemin du Bras des Etangs



• Ilet à Cordes



- L’ensemble des réseaux d’eau agricole de l’Ilet à Cordes



• Bras Sec



- Réseau d’eau agricole Mare Affourches / Bonnet Prêtre / Gueule Rouge

- Réseau d’eau agricole Chemin de la Vigne



• Palmiste Rouge



- Secteur Fougères

- Ilet à Calebasse

- Réseau d’eau agricole Chemin des Gaulettes / Chemin Morel



Afin de limiter ces coupures au strict nécessaire et préserver au maximum la ressource en eau, la CIVIS et la commune de Cilaos appellent l’ensemble des administrés à réduire les consommations d’eau non essentielles, à savoir :



- Réduire l’arrosage des jardins ;

- Réduire ou arrêter le lavage des cours à grandes eaux ;

- Réduire ou arrêter le lavage des voitures et le remplissage des piscines, spas ;

- Favoriser les techniques d’irrigation économes en eau ;



"En l’absence de pluies significatives et si la situation continuait à se détériorer, la commune de Cilaos serait contrainte de prendre un arrêté de restriction des usages de l’eau sur l’ensemble du territoire communal", alerte la Civis.