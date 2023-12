A Cilaos, le collège Alsace-Corré s’engage contre le harcèlement scolaire

Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé du Numérique, a visité, vendredi 1er décembre, le collège Alsace-Corré, à Cilaos, accueilli par Camille Clain, vice-Présidente du Conseil départemental, qui représentait le Président Cyrille Melchior. Le ministre a pu découvrir les outils mis à la disposition des élèves dans le cadre du Plan numérique déployé par la Collectivité. Des postes informatiques, des écrans interactifs et des tablettes, pour cet établissement qui a été relié à la fibre début 2023. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Surtout, Jean-Noël Barrot a pu discuter avec les élèves « ambassadeurs du harcèlement », chargés de repérer les cas de harcèlement au sein de l’établissement, et de les signaler aux adultes référents le cas échéant. Les thématiques du numérique et du harcèlement sont en effet intimement liées en milieu scolaire.



« Nos enfants sont confrontés de plus en plus jeunes à l'usage des nouvelles technologies et je pense qu'il est extrêmement important de les sensibiliser au bon usage de ces outils dès le plus jeune âge, expliquait ainsi Camille Clain. Il est même encore plus important de sensibiliser les parents, qui souvent ne prennent pas la mesure de l'impact néfaste que cela peut engendrer chez nos jeunes lorsque ces outils sont mal utilisés. »



Les élèves ont ainsi pu détailler au Ministre les procédures mises en place contre le cyber harcèlement à travers le dispositif Phare, porté par le Rectorat et soutenu par le Département. Le Ministre leur a rappelé qu’un numéro d’alerte, le 3018, est désormais dédié au harcèlement, et qu’ils ne doivent pas hésiter à dénoncer eux-mêmes, sur les plateformes qu’ils fréquentent, les publications qui leur semblent problématiques.