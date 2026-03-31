"Autour de la peinture" : une exposition qui met en lumière 9 mères victimes de violences intrafamiliales

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Département a organisé le 6 mars 2026 une exposition au Centre Culturel Le Sud, en partenariat avec l’Artothèque de Saint-Pierre, en présence de la Conseillère départementale Viviane Payet Ben Hamida. Cet événement a marqué l’aboutissement de la deuxième édition de l’action "Autour de la peinture", portée par le Service Prévention Polyvalence Insertion (SPPI) de Saint-André.

Cette exposition a mis en lumière le travail de 9 mères accompagnées durant une année dans le cadre d’un dispositif dédié aux femmes victimes de violences intrafamiliales. Encadrées par une équipe pluridisciplinaire composée de 5 assistantes sociales, d’une art-thérapeute et d’une psychologue, les participantes ont bénéficié d’un accompagnement global favorisant leur reconstruction personnelle et sociale.



Une quarantaine de toiles et des poèmes ont ainsi été présentés au public. "Au-delà de leur qualité artistique, ces créations témoignent d’un véritable talent et d’une sensibilité forte. Elles traduisent avec puissance les parcours de vie, les émotions et la résilience de ces femmes, révélant des capacités d’expression et de création souvent insoupçonnées", note le Département.

Plusieurs temps forts ont rythmé l’événement après l’ouverture officielle : témoignages émouvants des participantes, présentation des œuvres, visite de la réserve de l’artothèque… "Ce sont autant de moments de partage qui ont permis de valoriser le chemin parcouru et de sensibiliser le public aux enjeux des violences intrafamiliales", souligne la collectivité.

Cette initiative "démontre que, grâce à un accompagnement adapté, il est possible de transformer les épreuves en forces et de faire émerger de véritables talents", conclut-elle.