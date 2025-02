Chambre d’Agriculture : le président du Département félicite Olivier Fontaine et son équipe

Suite à l’élection de sa liste il y a quelques jours, Olivier Fontaine a été officiellement élu ce matin Président de la Chambre d’Agriculture de La Réunion. Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, lui adresse ses félicitations ainsi qu’à l’ensemble de son équipe (Photo www.imazpress.com)

"Avec cette installation officielle, une nouvelle gouvernance prend ses responsabilités pour relever les défis agricoles de notre île. Je salue une équipe engagée, prête à agir pour défendre nos agriculteurs et accompagner le développement du secteur.”



Le Département poursuivra son engagement aux côtés de la Chambre d’Agriculture pour :

• Sécuriser le revenu des agriculteurs en renforçant la viabilité économique des exploitations ;

• Favoriser le renouvellement des générations, en soutenant l’installation et la formation des jeunes agriculteurs ;*• Renforcer la souveraineté alimentaire, en valorisant les productions locales et leur compétitivité ;

• Protéger les ressources agricoles, en sécurisant l’accès à l’eau et en préservant le foncier ;

• Encourager l’innovation et la transition agroécologique, pour une agriculture plus résiliente face aux défis climatiques et économiques.

"Le Département sera pleinement mobilisé pour accompagner cette nouvelle équipe dans la poursuite d’un modèle agricole plus robuste, durable et adapté aux réalités réunionnaises."