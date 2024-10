Condoléances du président du Département suite au décès de Jack Gauthier

J’apprends avec tristesse le décès de Jack Gauthier, ancien procureur général de La Réunion et homme politique réunionnais. Personnalité charismatique, Jack Gauthier fut tout au long de sa carrière le garant de la justice, du droit, et de l’ordre. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

C’était aussi un homme passionné par l’action publique, qui s’est pleinement engagé en qualité d’homme politique, pour défendre ses convictions, ses idées, sa vision pour La Réunion. Je veux rendre hommage à un Réunionnais formidable et exemplaire qui a servi et travaillé pour son territoire avec passion et abnégation. A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères.