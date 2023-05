Le Département unanimement "défavorable à des sanctions" contre les bénéficiaires du RSA

Les élus du Conseil Département, réunis en commission permanente ce mercredi 17 mai 2023, ont voté à l'unanimité une motion concernant l'expérimentation de France Travail à La Réunion. Cette motion acte notamment que les élus "sont défavorables à toute évolution du régime des sanctions qui serait inadaptée à la situation réunionnaise". (Photo Cyril Melchior , photo Sly/www.imazpress.com)

A travers cette motion, les élus demandent aussi "que le futur projet de loi France Travaille prenne bien en compte les résultats de l’expérimentation à La Réunion", et réaffirment "la nécessité de mettre l’accent sur l’accompagnement social des publics les plus en difficulté et l’encouragement des publics les plus proches de l’emploi".

Les élus ont motivé cette décision par le fait que "La Reunion compte la plus forte proportion de BRSA parmi tous les départements de France, avec plus de 96 000 foyers allocataires, qu'au moins 30% des BRSA sont confrontés à des difficultés sociales et ne sont actuellement pas disponibles pour un emploi, et que pour ces publics la levée des freins sociaux relève d’une logique d’accompagnement renforcé et d’encouragement et non d’une logique de sanction".

Pour rappel, à compter de ce mois de mai 2023, certains allocataires vont voir leur revenu de solidarité active (RSA) soumis à un engagement d’activité de 15 à 20 heures par semaine. Cette obligation a été rappelée par Élisabeth Borne lors de sa visite dans l'agence Pôle emploi de Saint-Leu où le dispositif France Travail est expérimenté. La Réunion est d'ailleurs le seul territoire d'Outre-mer où cette mesure est testée.

Selon le gouvernement cette disposition a vocation à accompagner les bénéficiaires du RSA vers l'emploi. La cheffe du gouvernement a confirmé que des sanctions seront prises à l'encontre de ceux "qui ne se conformeraient pas au parcours de retour vers l'emploi". À La Réunion, 100.000 personnes bénéficient de cette allocation.

Dans le cadre du dispositif France Travail, les allocataires du RSA ont obligation de "s'immerger en entreprises", ou de "participer à des ateliers d'insertion" ou de "remise à niveau". À ce stade, il n'y a pas plus de précision sur cet "engagement d’activité". Il est par contre établi que cette activité ne donnera lieu à aucune rémunération. De fait, le RSA est une aide et non pas un salaire. Dans le même ordre d'idée, cette activité n'ouvrira aucun droit aux cotisations sociales et notamment à celle de la retraite.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com