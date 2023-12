Conseil départemental : un acompte sur subvention d'un million d'euro va être versé à la Chambre d’agriculture

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, a reçu, le mercredi 13 décembre, une délégation de représentants du personnel de la Chambre d’agriculture, accompagnés du Président Frédéric Vienne. Il a annoncé qu'un acompte sur subvention d'un million d’euros contre 400 000 les années précédentes sera versé en janvier.

Les salariés de la Chambre verte ont pu exposer leurs inquiétudes quant à l’état des finances de l’établissement public et à ses capacités à continuer son activité.



"Cyrille Melchior les a rassurés sur la volonté du département de continuer à accompagner la Chambre d’agriculture, et il a décidé de verser, dès le début 2024, un acompte sur subvention plus important qu’à l’accoutumée, 1 million d’euros contre 400 000 les années précédentes" annonce le Département. Ceci, pour permettre à la Chambre verte d’éviter des problèmes de trésorerie dans les premiers mois de l’année.



Néanmoins, le Président du Conseil départemental a souligné "la fragilité structurelle des Chambres consulaires en outre-mer et appelé de ses vœux à inventer un nouveau modèle, plus conforme aux réalités réunionnaises";



"Nous allons continuer à accompagner la Chambre d’agriculture, expliquait-il à l’issue de la rencontre. Mais ces efforts doivent être concertés, notamment avec l’Etat. Nous souhaitons une simplification de ces mesures d’accompagnement et de la visibilité budgétaire, mais il faut également avoir des perspectives sur l’avenir de la Chambre, réinventer un modèle."