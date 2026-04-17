Conseil départemental : vie chère, agriculture, solidarité et aménagement au programme de la commission permanente

Les élus de la commission permanente du Conseil départemental se sont réunis le mercredi 15 avril 2026 sous la présidence de Cyrille Melchior. À l’ordre du jour figuraient notamment des dossiers relatifs à la vie chère, à l’agriculture, à la solidarité, à l’aménagement du territoire, à l’habitat, à la coopération régionale ainsi qu’au soutien aux initiatives locales. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Stephan Laï-Yu/imazpress.com)

• Vie chère – rapport d’urgence

5 millions d’euros mobilisés pour soutenir immédiatement les publics les plus précaires.

Dans un contexte de crise, les élus de la commission permanente ont voté en urgence cette mesure exceptionnelle de lutte contre la vie chère à hauteur de 5 M€ qui repose sur la Cart’Monétik, dispositif mis en place en 2025 et aujourd’hui renforcé.

Cette enveloppe supplémentaire, financée par le Département sur ses fonds propres, pourra aider les familles à payer le supplément carburant, mais aussi la bouteille de gaz, les frais de médicaments, l’électricité ou l’eau.

Près de 60 000 personnes prioritaires (personnes âgées précaires, personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA suivis par le Département et public du CAPAH) percevront ainsi une aide supplémentaire comprise entre 50 et 200 €.

• Agriculture et économie

Une avance complémentaire de 1,5 million d’euros pour la filière canne-sucre.

Le Département apporte son soutien à la filière canne-sucre, pilier de l’économie locale et vecteur essentiel d’emplois directs et indirects, à travers l’attribution d’une avance financière complémentaire de 1 500 000 € au CTICS (Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre). Cette nouvelle intervention vise à sécuriser le paiement des aides versées aux planteurs dans un contexte de transition des dispositifs de financement européens, marqué par des délais d’instruction et de versement plus contraints. Elle permet de garantir la continuité de l’activité agricole, de préserver la trésorerie des exploitations et d’accompagner les professionnels dans l’adaptation aux évolutions du secteur, notamment en matière de compétitivité, de structuration des filières et de transition agroécologique.

• Solidarité et action sociale

Un engagement constant auprès des publics les plus fragiles.

Dans un contexte social marqué par des besoins croissants, le Département renforce son action en faveur des publics les plus vulnérables, en s’appuyant notamment sur un réseau associatif dynamique.

Une subvention est ainsi attribuée à l’association Gard l’Espoir, engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Cette structure assure un accompagnement global des victimes, allant de la mise à l’abri à l’accompagnement social et psychologique. En 2025, plus de 100 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif.

Le Département soutient également les associations Femmes Solid’Air, qui développe des actions d’accompagnement social et d’insertion auprès de publics en situation de précarité, ainsi que l’APSM, dont l’épicerie sociale et solidaire permet d’apporter une aide concrète aux familles en difficulté tout en favorisant leur autonomie, avec une subvention de 20 000 €.

Par ailleurs, les actions en faveur de la parentalité sont poursuivies, en lien avec les communes et les CCAS (centres communaux d’action sociale), afin de renforcer les liens familiaux et prévenir les situations de fragilité.

• Soutenir les publics fragiles et prévenir la perte d’autonomie

S’agissant de l’action sociale et de l’autonomie, le Département poursuit son soutien aux associations œuvrant en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, avec une enveloppe globale de 506 540 €.

Cette enveloppe bénéficie à un large réseau d’acteurs de proximité, comprenant 27 associations œuvrant en faveur des personnes âgées et 21 associations patriotiques, mobilisées autour d’actions de lien social, de soutien aux anciens combattants, d’animation territoriale et d’aide aux publics fragiles, pour un montant de 206 900 €.

Elle permet également de soutenir 165 clubs du troisième âge répartis sur l’ensemble du territoire, qui proposent des activités de convivialité, de prévention de l’isolement et de maintien du lien social pour les personnes de plus de 60 ans, pour un montant total de 299 640 €.

Par ailleurs, le Département accompagne 27 associations œuvrant spécifiquement en faveur des personnes en situation de handicap, pour un montant global de 126 450 €, afin de soutenir des actions d’accompagnement social, de sensibilisation, d’inclusion et d’amélioration de la qualité de vie des publics concernés.

• Habitat

Faciliter l’accès à un logement de qualité.

Dans le domaine de l’habitat, le Département poursuit ses efforts pour améliorer les conditions de logement des Réunionnais.

Une convention est ainsi conclue avec la SPL Avenir Réunion pour la période 2026-2028. Elle vise à renforcer l’accompagnement des ménages dans leurs démarches d’amélioration de l’habitat, notamment à travers la mise en place d’un pré-diagnostic des demandes.

Ce dispositif permettra d’optimiser le traitement des dossiers, de mieux orienter les bénéficiaires et d’améliorer l’efficacité globale des aides départementales.

• Développement local et initiatives citoyennes

Soutenir les projets portés par les habitants.

Le Département confirme son soutien aux initiatives locales à travers la validation de 94 projets lauréats du budget d’initiatives citoyennes (BIC 2025), pour un montant global de près d’un million d’euros. Ces projets couvrent des domaines variés tels que l’environnement, la culture, la santé ou encore le lien social. Ils traduisent l’engagement des habitants dans la vie de leur territoire et contribuent à renforcer la cohésion sociale. Cette dynamique participative se traduit également par une forte mobilisation citoyenne, avec plus de 11 000 votes enregistrés, témoignant de l’intérêt des Réunionnais pour les projets proposés et leur volonté de s’impliquer activement dans le développement de leur territoire.

• Éducation

Garantir de bonnes conditions d’apprentissage.

Dans le champ de l’éducation et de la vie des collèges, des dotations complémentaires en fonctionnement sont attribuées aux établissements publics pour un montant global de 1 245 300 €, afin de garantir de bonnes conditions d’accueil et d’apprentissage. Ces crédits permettent notamment de faire face aux dépenses courantes, d’assurer la continuité pédagogique et d’accompagner les besoins spécifiques des établissements.

Parallèlement, la collectivité continue d’accompagner des dispositifs éducatifs spécifiques, notamment les classes à horaires aménagés, favorisant l’épanouissement des élèves et le développement de parcours éducatifs adaptés, en lien avec les acteurs culturels et sportifs du territoire.

• Aménagement du territoire

Valoriser le foncier public et accompagner les projets structurants.

Le Département poursuit sa politique de valorisation du foncier public à travers la régularisation foncière engagée sur le littoral de Trois-Bassins, portant sur des occupations anciennes, afin de sécuriser juridiquement les situations et de mieux encadrer les usages.

Cette opération s’inscrit dans une démarche de développement local et permettra la réalisation d’un équipement public contribuant à l’attractivité du territoire et à l’amélioration du cadre de vie de la population.

En parallèle, une subvention de 50 000 € est attribuée à l’AGORAH pour la mise en œuvre de son programme de travail 2026. Rappelons que les missions de cette agence d’urbanisme portent notamment sur l’observation territoriale, l’analyse des dynamiques d’aménagement et l’appui aux politiques publiques en matière d’habitat et de planification.

• Aménagement et gestion du foncier

Valoriser et structurer le territoire.

Dans le domaine de l’aménagement et de la gestion du foncier, le Département poursuit sa politique de valorisation et de régulation du territoire. Il a ainsi acté la cession de plusieurs parcelles situées sur le littoral Ouest, notamment dans les secteurs de Trois-Bassins et de la frange côtière attenante, au profit du Conservatoire du littoral, afin de permettre l’aménagement et la continuité du sentier du littoral Ouest, contribuant à la mise en valeur des espaces naturels et à l’accès du public au bord de mer.

Par ailleurs, des acquisitions foncières ont été engagées le long de plusieurs axes structurants du réseau routier départemental, notamment sur des sections nécessitant des élargissements, des aménagements de sécurité ou la création d’équipements annexes, afin d’accompagner les projets d’infrastructure, d’améliorer les conditions de circulation et de renforcer la sécurité des usagers.

• Environnement et cadre de vie

Préserver les espaces naturels sensibles et accompagner les territoires.

En matière d’environnement et de cadre de vie, la collectivité renforce son engagement à travers l’attribution de subventions à des structures impliquées dans la gestion et la valorisation des espaces naturels sensibles, dont une enveloppe de 390 000 € attribuée au Conservatoire botanique national de Mascarin.

• Culture, sport et jeunesse

Encourager les talents et valoriser le patrimoine.

Le Département accompagne des projets structurants à l’occasion des 80 ans de la départementalisation, notamment la production de 7 émissions audiovisuelles et un programme de lancement. Il soutient également des actions en faveur de la jeunesse, avec un concours d’éloquence mobilisant 80 à 120 élèves. Au total, ces actions représentent un engagement financier de 12 050 €, traduisant un appui concret aux initiatives culturelles, éducatives et à la valorisation des jeunes publics.

• Coopération régionale

Soutien aux projets de solidarité.

Le Département confirme son implication dans les actions de coopération régionale en soutenant des projets à dimension solidaire. Une subvention de 40 000 € est ainsi attribuée à l’association Médecins de l’Océan Indien pour la réalisation de missions médicales à Madagascar sur la période 2026-2027.

Ces missions visent à améliorer l’accès aux soins pour les populations locales, tout en favorisant les échanges de compétences et les partenariats entre territoires.