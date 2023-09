Crise de l'eau à Mayotte : le Département vote une aide de 300 000 euros

La Commission Permanente s’est déroulée ce mercredi 23 août 2023 sous la présidence de Cyrille Melchior. Inscrit en procédure d'urgence, le dossier de la crise de l'eau à Mayotte a été voté. 300 000 euros ont été débloqués. Il a été suivi de la présentation à l'assemblée de la participation de la SPL Edden au Plan 1 million d’arbres. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Avant le vote des dossiers, une minute de silence a été observée en hommage à René Robert, professeur de lycée, universitaire, penseur, et surtout bâtisseur de La Réunion d’hier et d’aujourd’hui. Il avait reçu la médaille départementale du mérite lors de la séance plénière du 22 mars dernier, honorant son parcours, mais surtout l’homme modeste, passionné et déterminé.

300 000 euros débloqués en faveur de la résolution de la crise de l’eau à Mayotte

Les élus "affirment le soutien solidaire du Département de La Réunion en direction du territoire de Mayotte qui subit une crise de l’eau sans précédent et valident le principe d’une contribution au dispositif de gestion de crise mis en place par l’Etat, sous la forme d’une enveloppe de 300 000 € destinée à l’acquisition et à l’acheminement d’environ 450 000 bouteilles d’eau de source pour les publics fragiles" détaille le Département.

La SAPHIR sera sollicitée pour la mise à disposition des éventuels matériels hydrauliques utiles aux opérations techniques.

Enfin, les élus valident le renforcement du partenariat avec la collectivité départementale de Mayotte au plan de l’ingénierie sur les questions d’eau.



La SPL Edden, acteur majeur du plan 1 million d’arbres

Le Département a pour ambition de lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) et de régénérer les espèces indigènes et endémiques de La Réunion. Il a confié à la SPL Edden, présidée par Béatrice Sigismeau, vice-Présidente du Département, la production des plants dans les pépinières départementales de « Bois-de-fer », à Saint-Pierre, et de « Bois-de-Nèfles », à Saint-Paul.

L’objectif est de produire 140 000 plants par an, soit 70 000 plants par site. Une production complétée par celle des pépinières des Espaces naturels sensibles, au Domaine Archambeaud (Le Tampon) et à Sans-Souci (Saint-Paul).

La SPL a indiqué aux membres de la Commission permanente que 195 000 plants, de 128 espèces différentes, avaient été produits sur ces sites à la fin juin 2023. Dans cette production, 22 000 plants ont été livrés à des collectivités et partenaires de l’opération « Bwa de kartié », et près de 60 000 autres doivent l’être d’ici la fin de l’année.

La SPL Edden a également procédé à près de 26 000 des 50 000 plantations prévues au cours de l’année 2023, notamment lors d’animations grand public ou d’opérations de sensibilisation des scolaires.