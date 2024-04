Cyrille Melchior reçoit Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a reçu en entretien, le mardi 9 avril 2024, Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), autorité administrative qui veille au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France.

L’échange a permis à Cyrille Melchior de présenter les enjeux de la régulation de l’énergie pour La Réunion et les défis que l’île aura à relever pour faire face à la demande électrique dans les années à venir.



Il a également été l’occasion de présenter à Emmanuelle Wargon les actions mises en œuvre par la Collectivité dans le cadre du Plan Départemental de Transition Ecologique et Solidaire.

Ont ainsi été évoqués le plan Négawatt, qui vise à diminuer les consommations électriques du Département et à produire de l’électricité à partir d’énergie renouvelable (toitures du patrimoine bâti départemental, infrastructures hydrauliques départementales), le verdissement du parc automobile de la Collectivité, et le projet GIROFLEE (Gestion Innovante des RessOurces Forestières pour une EnergiE durable), qui répond aux ambitions territoriales de développer une filière bois-énergie.



Emmanuelle Wargon "s’est montrée sensible aux actions de développement durable portées par le Conseil départemental et a proposé de travailler avec la Collectivité pour faire avancer les dossiers en cours" souligne le Département.