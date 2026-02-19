Commission Permanente du Département : plusieurs dossiers votés ce mercredi

La Commission Permanente du Département s’est déroulée ce mercredi 18 février 2026. L’aménagement du territoire, l’environnement, le social, l’amélioration de l’habitat, l’insertion, la culture, le sport, l’éducation, l’énergie et les biodéchets faisaient partie de l’ordre du jour. Deux rapports en procédure d’urgence, soutien à Madagascar et Pack nouveau départ, ont également été examinés. (Photo : Département)

Parmi les dossiers validé, l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 100.000 euros à la PIROI (Plateforme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien), afin de soutenir l’aide d’urgence à Madagascar, durement frappée par le cyclone tropical intense Gezani.

Voici la liste des autres dossiers votés ci-dessous :

- Aide aux victimes de violences conjugales à La Réunion-

Convention de partenariat relative à l'expérimentation du pack nouveau départ (PND) pour les victimes de violences conjugales à la Réunion

Face à l’ampleur des violences intrafamiliales et à leurs conséquences dramatiques sur les parcours de vie, l’État en partenariat avec le Conseil départemental et de la Caisse d’Allocation Familiales, se sont engagés conjointement dans une politique ambitieuse de prévention et de protection des victimes de violences conjugales.

Depuis le 20 juin 2024, en partenariat avec les acteurs locaux, l’expérimentation du Pack Nouveau Départ (PND) a été lancé, un dispositif qui vise à accompagner les victimes de violences conjugales dans toutes les dimensions de leur reconstruction : hébergement et relogement, accompagnement social et psychologique, soutien à la parentalité, retour à l’emploi et accès aux droits.

Au 31 janvier 2026 et depuis le début de l’expérimentation, 195 intégrations au PND ont été réalisées, dont 88 de ces situations suivies par les travailleurs sociaux du Département.

Les élus valident la signature de la convention qui définit les conditions de partenariat et d'implication des signataires dans la mise en œuvre de l’expérimentation Pack Nouveau Départ à La Réunion.

- Aménagement -

Pacte Département et Territoires (PDT) : plus de 5,2M€ votés

Des conventions PDT (Pacte Département et Territoires) vont être signées avec les communes de Saint Philippe et du Tampon pour financer leurs actions et opérations tant en fonctionnement qu’en investissement pour le Tampon, en investissement "PVD" (Petites Villes de Demain) seul pour Saint-Philippe.

- Environnement : le domaine forestier du Département -

ONF : plus de 3,8M€ pour le programme de travaux 2026

Le domaine forestier du Département, s’étend sur 95.000 ha et représente l’essentiel des espaces naturels accessibles aux Réunionnais et aux touristes.

Pour valoriser cet important patrimoine, le Département définit chaque année plusieurs programmes de travaux mis en œuvre par l’ONF. Ainsi, les travaux prévus en 2026 au titre de la préservation des milieux naturels (programme DDNAT26) s’élèveront à un total de 1 903 842 €, dont 561 230,63€ à la charge du Département et 1 523 073,60€ au titre du préfinancement FEADER.

L’ONF recevra parallèlement une dotation de 3 290 000€, pour mettre en œuvre les travaux d’entretien du domaine forestier. Ce programme d’entretien est entièrement financé par le Département, les travaux qu'il prévoit n'étant pas éligibles au FEADER.

- Éducation : près de 15 millions d'euros pour les collèges et la restauration scolaire -

Dotations obligatoires aux collèges : + de 13M€

Le Département poursuit son accompagnement en faveur des collèges et maintient le même niveau de dotations en fonctionnement et en équipement qu’en 2025. Un montant prévisionnel de 10.084.000€ est voté en faveur des 78 collèges publics qui accueillent plus de 52.000 élèves. De même, le versement de la première tranche de la dotation Petits Travaux de Maintenance est validé à hauteur de 3.379.000 €.

Dotations volontaristes aux collèges : + de 700.000€

Le Département mène une politique volontariste au sein des collèges, axée sur des initiatives favorisant l’épanouissement, la responsabilisation et la réussite éducative des élèves.

Dans ce cadre, le Département accompagne les établissements pour la mise en place de leurs activités facultatives et périscolaires via le Passeport Educatif du Collégien (PEC) et la promotion des activités sportives avec l’accompagnement des associations sportives des collèges et le Comité Régional UNSS.

Un montant global de 711 500€ est voté à cet effet.

Restauration scolaire : + d’1,2M€

Les 78 collèges publics comptent 52 470 élèves dont 36 161 demi-pensionnaires, soit 69% des effectifs. 5,1 millions de repas sont produits à destination des collégiens. Pour ne pas impacter le budget des familles, le Département a fait le choix de compenser l’augmentation des coûts d’achat des repas commandés, en attribuant aux collèges concernés, des subventions à due concurrence.

Les dotations complémentaires suivantes sont ainsi votées :

pour la compensation du coût d’achat des repas : 973.000€,

pour le renouvellement ou l’acquisition d’équipements de restauration : 270.000 €.

- Culture : les 80 ans de la départementalisation à l’honneur-

Plus de 600 000€ pour le spectacle vivant. 11 structures et acteurs culturels recevront une enveloppe globale de 617.000€ pour leur programmation 2026.

Les 80 ans de la départementalisation à l’honneur

La programmation culturelle annuelle est validée. Elle s’inscrit dans les orientations du projet de mandature, axé notamment sur la promotion de l’identité créole, la valorisation du patrimoine matériel et immatériel et la démocratisation de la culture.

En 2026, plusieurs établissements culturels prendront part à la commémoration des 80 ans de la départementalisation.

Par ailleurs, une nouvelle opération sera menée "L’Artothèque fait son cirque" qui a pour ambition de rapprocher l’art contemporain des territoires ruraux, en particulier des 3 cirques de La Réunion, en allant à la rencontre de publics éloignés de l’offre culturelle et en favorisant donc la démocratisation de l’accès à l’art contemporain.

Dans ce cadre, plusieurs résidences d’artistes seront proposées dans le domaine des arts visuels.

De même, des appels à projets seront lancés afin d’accueillir 4 artistes au sein du Centre Culturel "Le Sud" dans les studios image, son et création afin de contribuer à l’animation du lieu et enrichir son offre culturelle.

- Éducation : viser l’excellence -

Le Département initiera un partenariat avec l’association De la Réunion aux Grandes Écoles (DRGE) afin de favoriser l’égalité des chances et de promouvoir l’excellence éducative pour tous les jeunes Réunionnais.

L’association œuvre activement pour l’accompagnement des jeunes talentueux vers les grandes écoles en leur proposant un soutien académique, méthodologique et humain, et en facilitant leur ouverture vers des parcours d’excellence longtemps perçus comme peu accessibles.

Valoriser l’expression des jeunes : 7.500€

Une subvention de 7 500€ est attribuée à l’Association Jeunes Aujourd’hui pour Demain (JAD), en vue de l’organisation de deux concours d’éloquence à destination des collégiens ; dont l’un dédié aux élèves de 3ème dans le cadre des 80 ans de la départementalisation de La Réunion. L’objectif est la mise en pratique de l’exercice de la parole en public en montrant, pour chaque jeune volontaire, ses capacités à s’exprimer, convaincre et émouvoir son auditoire, sur la thématique de l’engagement.

- Un nouvel établissement d’accueil pour les enfants de l’ASE -

Le Département a lancé un appel à projets pour la création et la gestion d’un pôle d’accueil de la protection de l’enfance à Saint-Leu, sur un site construit et mis à disposition par la Collectivité. L’association FÉKLER (anciennement AAPEJ), membre du groupe SOS, a été retenue pour assurer l’accueil, la prise en charge et l’hébergement d’enfants et de fratries de mineurs confiés par l’ASE. Une convention d’occupation du domaine public sera établie à cet effet.

- Sécuriser l’alimentation électrique de Cilaos -

Le Département a développé des infrastructures de captage d’eau superficielle dans le cirque de Cilaos et de transport de cette ressource grâce à une galerie souterraine jusqu’au réservoir de tête de Gol-les-Hauts à Saint-Louis.

Cet ensemble permet l’alimentation en eau du périmètre irrigué du Bras de Cilaos, qui s’étend de Saint-Louis à Saint-Leu. Une galerie d’accès secondaire, dite « fenêtre Ti Sel », située à proximité de Petit-Serré, correspond à un ouvrage de sécurité permettant un accès à la galerie principale à proximité de la route nationale.

Cette galerie a déjà été utilisée pour l’installation de la fibre optique par Réunion THD, pour désenclaver le cirque dans le domaine du numérique.

EDF sollicite à son tour l’utilisation de cette galerie pour installer une ligne électrique HTA (15 000 volts) dans le cadre d’un projet de sécurisation de l’alimentation électrique du cirque de Cilaos. A cet effet, une convention de mise à disposition de la galerie d’eau du bras de Cilaos au profit d’EDF est établie pour une durée de 20 ans, renouvelable par période de 10 ans, avec possibilité de résiliation anticipée.

- 2 Petites Villes de Demain (PVD) accompagnées : la Plaine des Palmistes et Sainte-Rose -

Les communes de la Plaine des Palmistes et de Sainte-Rose ont été retenues au titre du dispositif « Petites Villes de Demain » (PVD), porté par l’Etat, qui vise à accompagner les communes de moins de 20 000 habitants dans la définition et la mise en œuvre de projets de revitalisation de leurs centralités.

Le Département, partenaire de la démarche et chef de file de plusieurs politiques publiques structurantes, s’engage à accompagner prioritairement les actions et projets compatibles avec ses orientations stratégiques et ses cadres d’intervention, sous forme de subventions, d’ingénierie ou de mobilisation de dispositifs contractuels existants.

Des conventions de partenariat seront établies en ce sens.

- Plus de 245 000€ pour le Syndicat Mixte de Pierrefonds (SMP) -

La participation statutaire du Département au Syndicat Mixte de Pierrefonds est fixée pour l’exercice 2026 à 245 832 €. Cette subvention de fonctionnement sera versée selon le calendrier suivant :

Un acompte de 125 832 € à verser en février 2026,

Le solde, soit 120 000 €, à verser ultérieurement après le vote du Budget Primitif 2026 du Syndicat Mixte de Pierrefonds, avec un versement programmé en mai 2026.

- Espaces Naturels Sensibles : 6 conventions d’occupation renouvelées -

Le Département permet la coexistence et la poursuite d’activités agricoles sur les ENS (Espaces Naturels Sensibles), dans le respect de l’environnement et de la biodiversité, en particulier lorsque ces activités préexistaient à l’acquisition des parcelles par le Département et qu'elles contribuent à l'entretien écologique et paysager des sites.

6 occupants déjà présents signeront une convention d'occupation du domaine privé à finalité environnementale d’une durée de 9 ans, assortie de cahiers des charges écologiques et paysagers opposables, moyennant une redevance annuelle. Ils participent ainsi à l'entretien des sites, au maintien des paysages, à la prévention des usages pouvant impacter le milieu, et à la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux.

-Développer la pratique du VTT au Maïdo -

Une subvention en nature est allouée à l’Association Vélo Réunion, acteur structurant du VTT dans l’île, correspondant à la mise à disposition à titre gratuit du site « Kaz vélo Maïdo » d’une superficie de 12 000 m² et abritant un local de 80m². Cette mise à disposition est valorisée à 6000€/an pour une durée de 10 ans.

- SAD : améliorer le service rendu aux usagers -

Les Services Autonomie à Domicile (SAD) constituent des acteurs majeurs de la politique d’autonomie en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. Le Département comptabilise 57 SAD intervenant auprès de ce public. La loi de financement de la sécurité sociale prévoit une refonte du modèle de financement des Services Autonomie à Domicile visant à améliorer leurs conditions de solvabilisation ainsi que la qualité de service.

A ce titre, une dotation complémentaire vise à améliorer la qualité du service rendu à l’usager, notamment :

l’Accompagnement de personnes dont le profil présente des spécificités

l’Accompagnement des personnes sur une amplitude horaire (nuits, week-ends, jours fériés)

la Couverture des besoins de l’ensemble du territoire

l’Amélioration de la qualité de vie au travail des intervenants.

Les CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens) précisent les montants annuels de dotation complémentaire attribuable à chaque SAD.

A la suite de l’appel à candidatures, 21 SAD ont transmis leur dossier de candidature au Département pour bénéficier de cette dotation qualité en 2026 pour un montant s’élevant à 4 226 446€ pour 1 239 427 heures prévisionnelles.

Les dépenses réalisées par le Département au titre de la dotation complémentaire sont compensées à 100 % par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).

- Santé -

Lutte contre le diabète : 3.000€

L’association des Diabétiques Junior 974 recevra une subvention de fonctionnement de 3 000€ pour l’organisation de la deuxième édition du Village Diabète.

- Amélioration de l'habitat : renouvellement d’agrément pour 2 opérateurs -

Deux opérateurs intervenant dans la mise en œuvre du dispositif amélioration de l’habitat, SOLIHA Réunion et PRISME Habitat verront leur agrément reconduit pour l’année 2026 afin de garantir une continuité dans le traitement des demandes d’aides qui leur ont été confiées et de répondre aux ménages.

- Sport -

6.500 euros pour 2 associations sportives

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement et de la promotion du sport, le Département apportera son soutien financier à 2 clubs sportifs : l’un pour la participation de 19 jeunes à un tournoi au Mans du 24 mai au 6 juin 2026 et l’autre pour la participation de 2 athlètes au Championnat de France de K1 les 14 et 15 février 2026 à Paris.

- Énergie -

Les biodéchets des collèges valorisés

Le droit européen et la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), rendent le tri à la source des biodéchets obligatoire depuis le 1er janvier 2024.

Dans ce contexte, le Département a lancé une étude stratégique visant à définir une solution de collecte et de valorisation des biodéchets issus des restaurants scolaires des collèges, par méthanisation ou compostage, en vue de réduire le volume des ordures ménagères résiduelles et le gaspillage alimentaire grâce à l’appui des EPCI de collecte et des syndicats de traitement.

Le scénario technique qui a été privilégié porte sur un modèle mixte (public + privé) à savoir une collecte et un traitement par compostage assurés par les intercommunalités pour les collèges du Nord et de l’Est, et confiés à plusieurs prestataires privés, répartis par zone géographique, pour les collèges de l’Ouest et du Sud.

5 fermes photovoltaïques au Département : + de 440.000€

Le Département équipera de fermes photovoltaïques en autoconsommation et d'IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques) cinq de ses sites (La Source, la Victoire, la Direction des Routes Départementales, le Tas Sud-Ouest Médico-social et l’UTR Logistique Ouest).

Le plan de financement correspondant inclut une subvention prévisionnelle FEDER FSE+ et Région Réunion attendue de 362.169€ pour un autofinancement du Département de 442.651€ HT.