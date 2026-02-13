Département : le gîte volcan dans le top 5 des finalistes du projet Building of the years 2026

Le Gîte du Volcan a été sélectionné parmi les 5 finalistes mondiaux dans la catégorie Architecture hôtelière des Building of the Year Awards 2026, organisés par ArchDaily, la plus grande plateforme d’architecture au monde. Nous partageons le communiqué du Département. (Photo : www.imazpress.com)

Chaque année, ce prix international distingue les projets architecturaux les plus remarquables à travers un vote ouvert au public. Pour l’édition 2026, plus de 70.000 projets issus de 100 pays étaient en compétition.

Cette nomination constitue une reconnaissance majeure du savoir-faire architectural réunionnais et met en lumière un projet exemplaire, piloté par le Conseil départemental de La Réunion, engagé en faveur du développement territorial, du tourisme durable et de la valorisation des paysages remarquables de l’île.

Implanté dans notre environnement volcanique exceptionnel, le Gîte du Volcan propose une architecture respectueuse de son site, en dialogue étroit avec le paysage et le climat.

Le projet a été conçu par le groupement de maîtrise d’œuvre : Altitude 80 architecture - atelier epicea-intégrale ingénierie-Joel Laroche-Joubert.

Après une première phase de sélection internationale, le projet est désormais en phase finale.

Le public est invité à voter afin de désigner les lauréats de cette édition 2026.

Les votres sont ouverts jusqu'au 18 février 2026.

Lien de vote ici.

Chaque vote contribue à soutenir ce projet et à renforcer le rayonnement de La Réunion et de ses institutions sur la scène architecturale internationale.