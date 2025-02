La Réunion mise sur ses produits locaux pour briller au Salon international de l'agriculture

Le Salon international de l'agriculture se tiendra cette année pour sa 61ème édition, Porte de Versailles à Paris, du 22 février au 2 mars 2025. Alors que le monde agricole est toujours dans la même impasse qu'en 2024, ce sera une nouvelle occasion pour La Réunion de montrer l’étendue de son savoir-faire. 36 exposants de l'île participeront à cet événement annuel attendu par les producteurs et qui constitue une véritable vitrine pour l'île (Photo : rb/www.imazpress.com)

Avec une superficie de 800 m², le village Réunion sera cette année, plus visible que jamais. Il s’agit d’un rendez-vous désormais incontournable, comme le souligne Serge Hoareau, vice-président du conseil départemental en charge des affaires agricoles : "C'est plus qu'un événement puisque nous nous retrouvons chaque année depuis sept ans". Le but étant non seulement de valoriser les produits locaux, mais aussi "d'être des ambassadeurs de La Réunion" rajoute-t-il.

36, c'est le nombre d'exposants présents au village Réunion pour cette 61ème édition. Nous avons pu rencontrer Mégane, à la tête de la conserverie artisanale "Pot en ciel Kréol", qui assistera à l'événement pour la première fois. Regardez.

Des aides spécifiques prennent en charge 50 % des coûts liés au déplacement des producteurs. Cette initiative, soutenue par la Région, représente un budget de 200.000 euros.

Le budget total du déplacement s'élève à 1,1 million d'euro, soit près de 200.000 euros de plus que l'édition précédente.

- Un espace stratégique pour valoriser les produits locaux-

Le stand réunionnais sera placé de manière stratégique, à l’entrée du salon, à la différence de l'an passé caché dans les bas-fonds quasiment introuvable, garantissant ainsi une visibilité maximale. Une occasion pour les exposants de séduire un public national et international, qui compte chaque année près de 600.000 visiteurs.

Selon Pascal Plante, conseiller régional de La Réunion : "Ce village, ouvert sur le monde et sur les Outre-mer, est juste une opportunité que nous devons mesurer, de positionner La Réunion comme la France du reste du monde" explique-t-il. Stéphan Ulliac, représentant de l’Ile de La Réunion Tourisme, rappelle l'importance de mettre à l'honneur ces produits de qualité : "Pour mettre en avant la destination à travers des produits d'excellence, quand on voit l'ensemble des médailles qui sont tous les ans remportées, c'est quand même une belle image pour la destination."

En effet, chaque année, les produits réunionnais récoltent de nombreuses distinctions. En 2024, ils ont remporté 32 médailles, gage de qualité pour ces producteurs.

- L'agriculture, une filière en difficulté -

L'agriculture réunionnaise a connu d’importantes difficultés ces dernières années. Cyclone, sécheresse, la filière n'est pas épargnée.

Du travail de la terre à la transformation des produits, La Réunion a fait des progrès considérables. Cyrille Melchior, président du Conseil départemental de La Réunion, salue ces avancées et exprime son souhait de voir les conditions climatiques s’améliorer pour soutenir davantage les productions. Il met également en lumière la capacité de l'agriculture locale à se réinventer et à transmettre son savoir-faire, afin de garder une continuité.

La Réunion souhaite renforcer son autosuffisance, autre enjeu majeur qu'elle espère développer, en produisant davantage pour ses habitants. "Les consommateurs réunionnais sont très attentifs à ce que vous proposez, ils veulent consommer local" confie le président. Elle entend non seulement renforcer son économie, mais aussi promouvoir une agriculture durable et respectueuse de son environnement, tels sont les objectifs à Paris.

pbi/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com