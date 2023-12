Le Conseil départemental célèbre le 20 Désanm au musée de Villèle

La commémoration du 20 Désanm a commencé dès ce mardi pour le Conseil départemental au musée de Villèle. La cérémonie a débuté à la Chapelle Pointue accompagné des chœurs de la liberté. Des rituels de l’enlèvement des colliers aux esclaves, la libération du Kan et le fleurissement du mémorial aux esclaves ont ensuite été observés (Photo sly/www.imazpress.com)

La Namibie et l’Afrique du Sud sont les pays invités d’honneur du Gran 20 desanm 2023 qui se déroule ces mardi et mercredi. Un programme riche, qui mêle conférences, visites guidées et concerts, est proposé avec en point de mire l’exposition croisée "My Name is February".

Cyrille Melchior, président du Département, accompagné du préfet Jérôme Filippini, ont assisté au choeur de la liberté. Regardez :

Plusieurs concerts sont organisés ces deux jours. Ce mardi soir, Marmay la Kour, Kiltir ou encore Maloya Jazz Xperience se sont produits. Regardez :

Un mémorial aux esclaves a aussi été présenté, et un fleurissement du mémorial a été effectué. Regardez :

