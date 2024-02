Le Conseil départemental célèbre le Nouvel an Chinois

Le Conseil départemental a célébré ce vendredi 16 février 2024 le Nouvel an chinois à la ville du Département à Saint-Denis. Ce samedi 10 février 2024 a marqué la fin de l'année du Lapin d'eau et l'entrée dans l'année du Dragon de bois. Cinquième signe du zodiac chinois - qui compte 12 signes - cet animal est censé apporter créativité et chance. La soirée a été animée par les traditionnelles danses du dragon et du lion (Photo sly/www.imazpress.com)

De nombreux invités étaient présents ce vendredi soir pour célébrer ce Nouvel an. Monseigneur Chane Teng , le préfet Jérôme Filippini, le consul de Chine Xiangyang Wang, les associations chinoises, le président de la CCIR Pierrick Robert, la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts, mais aussi de nombreux conseillers départementaux étaient conviés aux festivités.

Le préfet et le président du Département, Cyrille Melchior, se sont même essayés à la danse du dragon.

Le dragon de bois est un animal censé apporter créativité et chance. Il est considéré comme un signe de bon augure, caractérisé par sa détermination, son optimisme et son courage. Les natifs du Dragon de bois sont dotés d'une grande force intérieure et ont un esprit vif pour résoudre des problèmes complexes. Le bois renforce leur capacité à communiquer et à être plus sociable.

Selon le zodiaque chinois toutes les personnes nées en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 et 2024 sont considérées comme des Dragons.

- Pétards pour effrayer les esprits -

Le Nouvel an est l'une des principales fêtes célébrées par les Réunionnais d'origine chinoise. C'est l'occasion pour les famille de rendre hommage aux ancêtres et de se réunir autour d'un repas familial.

L'arrivée de la Nouvel année est aussi marquée par la danse du lion, Des danseurs déguisés en lion, défilent en reproduisant les gestes du félin, symbole de force et de sagesse, au rythme de la musique. La danse est réputée apporter chance et prospérité à toutes les demeures que le lion visite.

Traditionnellement, tôt le matin de la nouvelle année des chapelets de pétards sont allumés à l'entrée des maisons et des commerces. Selon la tradition chinoise, les détonations effrayent les mauvais esprits, les chassant loin des demeures.

La légende raconte en effet qu'un peu avant le jour de l'an, Zaojun, le dieu du foyer fait un rapport au ciel sur le comportement des humains.

Le lendemain, tous les dieux du foyer comme le dieu du bâtiment ou le dieu du puits, rendent les verdict sur la bonté de chacun des hommes. C'est pour chasser les mauvais esprits qui pourraient mal guider leur décision, que l'on allume des pétards dans les rues.

