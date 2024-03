Le Département fait briller les toiles de Cézanne à La Réunion

Elles ont chacune, presque un siècle et demie d’existence. Et elles ont parcouru 10 000km pour arriver à La Réunion pour la toute première fois. Elles, ce sont les 2 œuvres majeures de Paul Cézanne, intitulées La Table de cuisine et Nature morte au tiroir ouvert, exposées au Musée Léon Dierx depuis ce 14 mars, jusqu’en juin prochain. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Cet événement solennel s’inscrit dans le cadre du 150e anniversaire de l’impressionnisme, célébré par le ministère de la Culture et le Musée d'Orsay auquel s’est associé le Département pour faire briller les toiles de Paul Cézanne à La Réunion. Ces précieux trésors, « fraîchement » dévoilés au public font partie des quelques 180 œuvres prêtées exceptionnellement par le Musée d'Orsay à 24 musées de France. Le Musée Léon Dierx est l’unique structure d’Outre-mer ayant pris part à l’opération.

La grande affluence des invités et des amoureux de la Culture lors du vernissage de l’exposition intitulée "Cézanne impressionniste ?" était à la hauteur de l’ampleur de l’événement.

En présence du Préfet Jérôme Filippini, de Béatrice Sigismeau vice-Présidente du Département déléguée à la Culture, du vice-Président Gilles Hubert et des conseillères départementales Adèle Odon et Isabelle Erudel, le Président du Département Cyrille Melchior a précisé que : "Le Musée Léon-Dierx est le seul musée de l’Outre-mer à conserver une collection impressionniste grâce à la précieuse donation de Lucien Vollard, frère du célèbre marchand d’art Ambroise Vollard. Ce Réunionnais installé à Paris, avec une vision avant-gardiste, a révélé́ Cézanne, Renoir, Morisot... Les 2 toiles de Cézanne prêtées par le Musée d’Orsay sont aujourd’hui mises en dialogue avec une soixantaine d’œuvres issues de la collection de l’exposition "Les Modernes la peinture à La Réunion de 1925 à 1946".



Inaugurée le 27 octobre 2023, cette exposition a reçu tout récemment, le label d’exposition d’intérêt national attribué par le Ministère de la Culture aux musées de France présentant des expositions remarquables. C’est le Préfet Jérôme Filippini en personne qui a annoncé l’excellente nouvelle lors de sa prise de parole sur le perron du Musée Léon Dierx : "J’ai eu l’information juste hier (ndlr : 13 mars) : votre candidature à l’appel à projets pour l’obtention de ce label pour l’exposition Les Modernes a été retenue. C’est une marque sélective et exigeante, mais c’est surtout un gage de reconnaissance, à l’égard de l’expertise de l’équipe, de la qualité de l’exposition et du travail artistique et scientifique qui est fait ici".



Après avoir salué l’équipe du musée Léon Dierx et les partenaires, Cyrille Melchior a insisté sur la politique de démocratisation de la culture mise en œuvre par le Département : "Notre devoir est de faire connaître, transmettre et partager le patrimoine culturel de La Réunion. En tant que chef de file de l’action sociale, notre Collectivité lutte aussi contre toutes les formes d’exclusion, y compris l’exclusion du monde de la culture. Nous sommes attachés à la question de l’accessibilité de tous à l’offre culturelle. C’est dans ce sens que, pour "Cézanne impressionniste ?" j’ai demandé aux services "d’aller vers"… notamment en direction des jeunes et du milieu scolaire. Je suis satisfait de savoir qu’en ce qui concerne les écoles, tous les créneaux de visite sont réservés jusqu’au mois de juillet. Par ailleurs, le musée va proposer des nocturnes, des conférences, des ateliers pour toucher le plus grand nombre et le maximum de diversités de visiteurs".



- Dispositifs exceptionnels, pour des œuvres d’exception -



Quelques heures avant le vernissage de l’exposition, c’est avec la plus grande précaution que les 2 toiles de Paul Cézanne ont été sorties de la caisse ayant servi à leur transport aérien. Jacky Courtois, directeur par intérim du Musée Léon-Dierx a indiqué que : « Les œuvres ont voyagé en soute avec des médicaments à très basse température. Aussi un délai d’acclimatation de 48 heures – au lieu des 24 heures prévues – a été observé avant l’ouverture de la caisse ».

Chaque étape de la minutieuse opération s’est déroulée sous l’œil expert du Conservateur « peinture » du musée d’Orsay Jean-Rémi Touzet qui a rendu son verdict après l’ouverture des coffres : "Les œuvres sont arrivées dans de bonnes conditions malgré les risques de chocs thermiques qui pouvaient entraîner des craquelures des couches picturales ou la détérioration des cadres. Elles sont restées en bon état, prêtes à être exposées".

C’est toujours avec une attention extrême que les tableaux ont été accrochés aux murs pour y être exposés jusqu’au 16 juin 2024. Le musée Léon Dierx est ouvert au public du mardi au dimanche de 9h à 17h. A ne pas rater, sous aucun prétexte.



- "L’art, une harmonie parallèle à la Nature" -

L’impressionnisme est le courant artistique qui s’inscrit dès le milieu du 19e siècle en rupture avec la conception académique des œuvres. Ce mouvement est caractérisé́ par les teintes lumineuses et les touches rapides choisies par les artistes qui le composent pour saisir l’instant sur le motif. Ces auteurs travaillent en plein air et donnent leur impression du moment en réalisant la représentation qu’ils considèrent comme la plus fidèle pour eux de ce qu’ils voient.

Ces artistes vont s’associer chez Nadar pour exposer leurs œuvres de manière indépendante des salons officiels où plusieurs d’entre eux ont souvent été́ refusés. La première exposition a lieu en 1874 et sera suivie de sept autres jusqu’en 1886.

Les natures mortes choisies montrent que l’impressionnisme ne se résume pas à de splendides paysages saisis sur le motif mais que d’autres genres sont également représentés : le portrait, les scènes de genre, la nature morte.

"Papa Cézanne, père de l’art moderne" est ainsi un grand spécialiste de la nature morte, un genre s’accordant parfaitement à son caractère silencieux, à sa manière de peindre plutôt lente, à sa volonté́ obsessionnelle de représenter la beauté́ de la Nature. L’art serait pour Cézanne "une harmonie parallèle à la nature".