Le Département salue l’abrogation officielle du Code noir par l’Assemblée nationale

Le Conseil départemental salue le vote à l’unanimité par l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à abroger officiellement le Code noir, près de 180 ans après l’abolition de l’esclavage.

Ce vote marque une étape décisive dans le travail de reconnaissance et de transmission de cette part essentielle de notre histoire. À La Réunion, le devoir de mémoire représente une responsabilité à la fois individuelle et institutionnelle. Pour le Président du Département, Cyrille Melchior "Cette avancée symbolique résonne particulièrement en cette année marquée par les 80 ans de la départementalisation de La Réunion, anniversaire qui invite à mesurer le chemin parcouru tout en regardant avec lucidité les héritages de notre histoire. La mémoire n’est pas tournée vers le passé uniquement. Elle éclaire le présent et prépare l’avenir".

Cette conviction guide l’action de la Collectivité à travers le projet du Musée de l’Habitation et de l’Esclavage sur le site historique de Villèle à Saint-Paul. Cet équipement culturel et mémoriel aura pour vocation de transmettre l’histoire, de valoriser les parcours de résistance et d’émancipation et surtout d'offrir aux jeunes générations un lieu de connaissances et de réflexions.



Le Conseil départemental agit au quotidien à travers le soutien aux recherches historiques, la valorisation des patrimoines liés à l’esclavage, les actions éducatives autour du Gran 20 Désanm ainsi que l’accompagnement des initiatives culturelles et mémorielles sur l’ensemble du territoire. Illustration concrète de cet engagement : ce jeudi 28 mai, alors même que les députés débattaient à l’Assemblée nationale, plus d’une centaine de jeunes engagés dans le dispositif des "Ambassadrices et Ambassadeurs du Musée de Villèle" à l'initiative du Département, présentaient dans les jardins du musée leurs créations autour de l’histoire de l’esclavage et du marronage.

À travers des restitutions mêlant théâtre, lectures et maloya, après plusieurs mois de recherches et d’accompagnement par les équipes du musée, les élèves ont fait vivre avec émotion cette mémoire réunionnaise auprès du public.



