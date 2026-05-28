Crise des carburants : les recettes fiscales des collectivités en baisse, affirme la Région

Face à la crise des carburants, la Région affirme ce jeudi 28 mai 2026 que les recettes perçues par la collectivités, les communes et le Département sont en baisse, malgré la flambée des prix. "Les comportements de consommation, depuis le début de la crise, ont en effet évolué : diminution des déplacements, recours accru au covoiturage et aux transports en commun favorisé", affirme la Région. Les recettes liées à la taxe Spéciale sur la Consommation des Carburants (TSCC) ont baissé de 7,1 millions d’euros. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Face aux nombreuses interrogations suscitées par la hausse des prix des carburants, la Région Réunion n’a cessé de rappeler qu’elle n’a aucune responsabilité dans l’augmentation de ces prix.

Et contrairement à certaines affirmations relayées dans le débat public, cette augmentation des prix n’entraîne pas une augmentation des recettes régionales.

Bien au contraire, les chiffres démontrent une diminution nette des ressources perçues par les collectivités.

Les comportements de consommation, depuis le début de la crise, ont en effet évolué : diminution des déplacements, recours accru au covoiturage et aux transports en commun favorisé d’ailleurs par les mesures mises en place par la Région. En conséquence, la baisse des volumes consommés par les automobilistes entraîne mécaniquement une diminution des recettes liées à la fiscalité sur les carburants.

Ainsi, pour le mois d’avril 2026 et par rapport à mars 2026 :

• Les recettes liées à la taxe Spéciale sur la Consommation des Carburants (TSCC) ont baissé, de manière très significative, de 7,1 millions d’euros :

- 4,1 millions d’euros pour la Région

- 1,2 million d’euros pour le Département

- 1,6 millions d’euros pour les communes • - 213 000 euros pour les EPCI

• Les recettes liées à l’octroi de mer appliqué sur les carburants ont également baissé :

- 73 794 euros pour les communes

- 65 337 euros pour la Région

Malgré ces baisses de recettes, la Région fait le choix de poursuivre ses efforts et maintient ses dispositifs mis en œuvre pour répondre à la crise.

- Soutien aux professionnels de la route -

Pour rappel, le Dispositif Carburant Exceptionnel Temporaire (équivalent à 10 centimes par litre de gazole et d’essence) a été complété par le Dispositif Complémentaire Intervention Pétroliers (équivalent à 5 centimes par litre de gazole en avril et mai compte tenu de la contribution des pétroliers sur le gazole).

La plateforme de demande d’aide est ouverte depuis le 13 mai. Au 22 mai, 81 demandes ont été déposées pour le Dispositif Carburant Exceptionnel Temporaire et 73 demandes pour le Dispositif complémentaire intervention pétrolier.

Les premiers versements auront lieu à partir du 5 juin 2026.

Pour les mois d’avril et mai, la Région prévoit de verser 651 000 euros de compensation carburant aux professionnels de la route.

- Soutien aux modes de déplacement alternatifs -

- La décision de la Région de réduire de 50 % les prix des abonnements du réseau Car Jaune a entraîné une forte hausse de ces abonnements : +69% d’abonnements souscrits du 1er au 13 mai par rapport à la même période en avril (814 contre 481).

Le réseau Car Jaune a vu sa fréquentation augmenter de 19 % entre avril 2025 et avril 2026.

- L’outil de co-voiturage Karos, soutenu et financé par la Région Réunion connaît une croissance de 14% des trajets passagers entre avril 2025 et avril 2026.

- Soutien aux ménages réunionnais et maintien du prix de la bouteille de gaz à 18 euros -

Afin de continuer à protéger les consommateurs réunionnais, la Région maintient son dispositif d’aide pour que le prix de la bouteille mise à la vente reste fixé à 18 euros et ce, malgré la hausse des prix au 1er mai (21,90€) et celle attendue au 1er juin (22,06€).

L’effort fait par la Région pour maintenir le prix de la bouteille de gaz à 18 euros sera donc encore plus important : 400 006 € pour juin contre 128 903 € en avril.

Depuis la mise en œuvre du dispositif, la Région a mobilisé près de 13 millions d’euros sur ses fonds propres pour le plafonnement du

prix de la bouteille de gaz.

La Région Réunion communiquera régulièrement sur l’évolution des recettes et des dépenses liées à la crise carburants et poursuivra ses efforts avec responsabilité, transparence et dans l’intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais.

