Conseil départemental : un budget offensif de 1,327 milliard d’euros pour 2024

Ce mercredi 13 décembre 2023, le conseil départemental s'est réuni lors d'une séance plénière autour du budget primitif pour 2024. Le conseil départemental a adopté un budget primitif de 1,327 milliards d’euros pour 2024, en progression de + 5 % par rapport à 2023, malgré un cadre financier contraint. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photos Département de La Réunion).

L’année 2024 s’annonce particulièrement offensive. Ce budget primitif illustre la détermination et tout le volontarisme dont le Département fait preuve pour continuer à accompagner le territoire et la population réunionnaise", expliquait le Président Cyrille Melchior lors de la séance plénière autour du budget primitif pour 2024 qui s'est tenue le mercredi 13 décembre 2023.

En matière d’investissement, le Conseil départemental va maintenir un haut niveau d’action, à hauteur de 207 millions d’euros, en progression de 7% par rapport à l’an dernier.

Ce niveau d’investissement permettra de garantir une intervention volontariste de la Collectivité dans tous ses champs de compétence : les collèges, les routes, l’habitat, le tourisme vert et l’agrotourisme, la valorisation et la préservation de la biodiversité, la transition écologique et solidaire, le plan 1 million d’arbres et, bien sûr, le développement des infrastructures hydrauliques et le développement agricole en vue de tendre vers l’autonomie alimentaire de notre île." nous indique leur communiqué.

Parmi les actions programmées en 2024, le Président du Conseil Départemental a détaillé "le renforcement de l’offre d’hébergement pour les personnes âgées et en situation de handicap ; l’accroissement des capacités d’accueil des enfants qui font l’objet d’une mesure de protection ; la lutte contre les violences intrafamiliales ; la poursuite des politiques d’amélioration de l’habitat ou la mise en œuvre du projet de transformation de Musée de Villèle en Musée de l’habitation et de l’esclavage".

Le rapport autour du développement durable ainsi que le rapport de situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ont également été examinés. Satisfaits par le lancement de la première édition du Budget d’initiative citoyenne (BIC), une "démarche de démocratie participative", le Département a pris la décision de le renouveller pour 2024.

Le budget 2024 s'élève ainsi à 1,327 milliards d’euros (1,076 milliards pour le fonctionnement, 251 millions d’euros d’investissement).

Le voici en chiffres :

- Soutien à l’autonomie à tous les âges de la vie : 393 millions d’euros

- Insertion, emploi, logement et coopération : 84,9 millions d’euros

- Protection de l’enfance et de la famille : 158 millions d’euros

- Promotion de la culture et des sports : 10 millions d’euros

- Épanouissement de la jeunesse : 66,1 millions d’euros

- Développement de l’agriculture et de l’eau : 54,6 millions d’euros

- Routes et aménagement de l’espace public : 62,7 millions d’euros

- Environnement, tourisme et aménagement des hauts : 26 millions d’euros.