Le président de Départements de France, François Sauvadet, en visite à La Réunion

Une délégation de Départements de France conduite par son Président, François Sauvadet, s’est rendue ce vendredi 15 mai au SDIS 974 afin de saluer l’engagement des secours réunionnais et d’échanger sur les enjeux de sécurité civile propres au territoire. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Accueillie par le Président du Département, Cyrille Melchior, la Présidente du SDIS 974, Sophie Arzal, le directeur départemental du SDIS 974, Bertrand Vidot, ainsi que les officiers du corps départemental, la délégation a pu visiter le centre de secours principal de Saint-Denis par une revue d’une partie des troupes du SDIS 974.



La délégation a ensuite assisté à une présentation des véhicules opérationnels, des équipements spécialisés et du service de santé du SDIS 974, avant un temps d’échange consacré aux risques naturels et aux enjeux opérationnels spécifiques à La Réunion : cyclones, feux de végétation, secours en milieux difficiles ou encore interventions en zone océan Indien.



"Le Département vient de financer ces équipements à hauteur de 1,5 million d’euros. Au fil des années, le SDIS 974 a su se structurer et s’adapter aux besoins du territoire. Nous comptons aujourd’hui 900 professionnels et 1 400 sapeurs-pompiers volontaires", a souligné Cyrille Melchior.



Les élus ont aussi échangé avec les jeunes sapeurs-pompiers. La Réunion compte aujourd’hui près de 200 jeunes engagés dans ce parcours citoyen et solidaire.



Pour François Sauvadet, cette visite s’inscrit également dans le cadre des célébrations des 80 ans de la départementalisation : « Nous voulons témoigner de l’attachement que nous portons aux Outre-mer et rappeler toute leur importance dans le destin français. Je suis très attaché à notre modèle de sécurité civile et nous avons beaucoup à apprendre des territoires ultramarins dans ce domaine ».



Le directeur départemental du SDIS 974, Bertrand Vidot, a rappelé pour sa part la dimension stratégique du service à l’échelle régionale : "Nous sommes une force pour l’océan Indien, pour la France mais aussi pour l’Europe, de par notre positionnement stratégique".



La matinée s’est achevée par la visite de la plateforme commune SDIS-SAMU du CHU Félix-Guyon, mise en service en 2013. Ce dispositif mutualisé des numéros d’urgence permet d’optimiser la coordination des secours et de réduire les délais de traitement des appels.



À l’issue de cette séquence consacrée à la sécurité civile, la délégation a poursuivi sa visite sur une exploitation de bœufs Moka. Le Département soutient activement la préservation de cette race péi menacée d’extinction à travers une aide de 500 euros par animal accordée aux éleveurs. Aujourd’hui, il ne reste plus que 320 têtes recensées.



