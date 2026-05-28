Manifestation des assistants familiaux : les représentants syndicaux reçus au Département

Le Département a reçu ce mardi 26 mai 2026, une délégation des assistants familiaux des syndicats SAMFFA974 et SNT, mobilisés devant les grilles du Palais de la Source. Ce mouvement fait suite au préavis de grève déposé le 18 et le 21 Mai par ces deux organisations syndicales. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Département rappelle qu’une première réunion de travail s’est tenue le vendredi 22 mai avec le SAMFFA dont le point de revendication majeur est relatif à la non application selon le syndicat, des règles de cotisations sociales fixées par la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale).



À l’issue de cet échange, le Département a rappelé qu’il a procédé aux vérifications nécessaires auprès de la DGCS et auprès de certains Départements de l'hexagone cités par le syndicat.



Au cours de la rencontre, les organisations syndicales ont réaffirmé leurs préoccupations, notamment sur l’évolution des charges sociales des assistants familiaux et ses conséquences sur certains salaires nets.



Le Département rappelle qu’il applique strictement le cadre légal en vigueur et reste dans l’attente des éléments de clarification sollicités auprès des autorités et collectivités concernées.



Nous avons obtenus des réponses des Départements de l'hexagone, qui confirment l'application des mêmes taux que ceux du CD 974.

Nous avons également sollicité par écrit la DGCS qui a nous a déjà confirmé oralement l'absence de forfait pour les taux de cotisations salariales. Nous sommes dans l'attente d'une réponse formalisée de la DGCS .

Un courrier a également été adressé à la Secrétaire Générale du SAMFFA confirmant le cadre légal et les règles applicables.



Par ailleurs, le Département poursuit sa démarche de dialogue social : plusieurs réunions se sont tenues ces derniers mois avec les organisations syndicales sur le sujet de l'accueil familial. Ces échanges se poursuivent cette semaine et dans les jours à venir avec d'autres organisations syndicales.



Dans une volonté d'écoute et d'accompagnement de proximité, des rencontres sont programmées au cours du mois de juin avec l’ensemble des assistants familiaux, acteurs essentiels de la mission de protection de l'enfance.



Le Département rappelle également les mesures d’accompagnement mises en place en faveur des assistants familiaux :

- une aide exceptionnelle de 60 € validée lors de la commission permanente du 13 mai, afin de faire face à l’augmentation des frais de carburant ;

- le remboursement des frais kilométriques ;

- la revalorisation de l’indemnité d’entretien à hauteur de 21,20 € par jour et par enfant ;

- l’attribution de tickets-restaurant ;

- la participation de l’employeur à la prévoyance.



À noter enfin que la rémunération nette d'un assistant familial hors indemnités destinées à la prise en charge des enfants est de 1500 euros net pour l'accueil d'un enfant et de 4756 euros pour l'accueil de 4 enfants. Le Département de la Réunion étant au dessus de ces obligations légales pour l'accueil de 2 enfants et plus.

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