Randonnue : la Loi s’applique à tous

J'ai été offusqué par l'article de l'édition du Quotidien d'hier sur l'initiative des membres d'une association de promotion de naturisme "en liberté".

Je tiens à condamner ce type de pratique, en dehors des lieux autorisés, et de rappeler aux adhérents de l’association que les sentiers de randonnée relèvent de l’espace public où s’applique la législation relative à l’exhibition sexuelle et donc, passible de sanctions.



J’ai sensibilisé le Préfet et demandé à l’ONF et au Parc national de signaler systématiquement aux forces de l’ordre ces comportements, afin que la Loi soit appliquée.