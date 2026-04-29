Réaction à la disparition de Hadjee Mohamed Mamode Patel

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris la disparition de Hadjee Mohamed Mamode Patel, figure emblématique de la vie saint-pauloise et personnalité respectée de l’ensemble de la communauté musulmane de La Réunion. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

Je tiens à saluer la mémoire d’un homme dont la vie fut entièrement consacrée aux autres, au développement de son territoire et à la promotion des valeurs de paix et de fraternité.



Bien plus qu’un commerçant du centre-ville de Saint-Paul, Hadjee Mohamed Mamode Patel était un repère, un visage familier dont la bienveillance, la générosité et le sens du partage ont marqué plusieurs générations de Réunionnais.



Son engagement à la tête de la mosquée de Saint-Paul témoigne de son attachement profond à la transmission spirituelle, mais aussi de sa volonté constante de favoriser le dialogue, l’ouverture et le respect entre les cultures.



Fier de ses racines et profondément attaché à La Réunion, il a œuvré sans relâche pour le vivre-ensemble, valeur essentielle que notre Collectivité s’attache à faire vivre et à préserver.



Sa sagesse, son humanité et son engagement resteront pour tous une source d’inspiration.



Au nom des Conseillers départementaux et en mon nom personnel, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté musulmane de Saint-Paul.



Le Président du Conseil départemental

Cyrille Melchior