Le mardi 19 et le mercredi 20 décembre 2023, le Musée de Villèle de Saint-Gilles les hauts accueillera le "Gran 20 désanm" avec le soutien du Département de La Réunion. Pour l'occasion, une riche programmation parcourt plusieurs disciplines artistiques et historiques à travers de nombreuses animations : expositions, visites guidées, ateliers de dégustation de la cuisine réunionnaise, scènes musicales, théâtre, et "Liv 20 désanm"(Photo d'illustration www.imazpress.com).