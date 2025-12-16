Suite au décès de Patrick Lauret

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Patrick Lauret, agent territorial et photographe de grand talent que j'ai bien connu durant mon passage à la Région.

À travers son objectif et la sensibilité de son regard, celui que l’on surnommait affectueusement "Bouba" nous offrait des clichés empreints d’humanité, de sincérité et de beauté. Photographe reconnu, il était avant tout un homme passionné et attachant, engagé notamment dans la couverture des événements sportifs. Ses images savaient capter l’essentiel : le dépassement de soi, la solidarité, le partage et le vivre-ensemble que le sport fait rayonner avec force.

Un Réunionnais remarquable s’en est allé, qui, avec simplicité et sourire, partageait une certaine vision de La Réunion et de son univers.

À sa famille, à ses proches, à ses collègues, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont eu le privilège de le connaître, j’adresse, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères.