URCOOPA : le Département appelle à l'unité et à la responsabilité

Face à la situation que traverse l'URCOOPA, le Département, Collectivité en charge de l’agriculture, appelle à l’apaisement et à la recherche rapide de solutions concertées (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Président Cyrille Melchior souligne la nécessité absolue de préserver la continuité de l’approvisionnement en aliments pour les éleveurs, afin de garantir la pérennité des exploitations agricoles. Il en va également de la non-rupture de fourniture des produits pour les consommateurs, qui ne doivent pas être les otages de cette crise.

Par ailleurs, il précise qu'une attention particulière doit être portée à la situation sociale, afin qu’aucune conséquence ne pèse sur les salariés des entreprises et organismes concernées, qui représentent près de 1200 emplois. L’enjeu est primordial.

Dans un environnement international incertain, susceptible d’engendrer des répercussions économiques sur le territoire, notamment en matière d’approvisionnement en intrants, Cyrille Melchior rappelle qu'il est impératif que l’ensemble des acteurs du monde agricole fasse preuve de solidarité et d’unité, pour surmonter cette période difficile.

Le Président du Département en appelle à une réflexion globale et fédératrice, pour des États Généraux de l’agriculture réunionnaise, à laquelle le Département participera pleinement. Cette étape est nécessaire pour remplir notre ambition d’un territoire tendant vers l’auto-suffisance alimentaire.

Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental