Biologie et chimie

Ce mardi 16 avril 2024, la Présidente de Région, Huguette Bello, s'est rendue au Cyclotron Réunion Océan Indien (CYROI), à Saint-Denis, un centre d'appui et de recherche en biologie-chimie. Accompagnée par l'équipe du CYROI, dont le Président du centre, Benjamin Thomas, la délégation a pu visiter les locaux et rencontrer les acteurs du secteur de la biologie et de la chimie. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région Réunion)