Ce mardi 23 avril 2024, Laetitia Breton, conseillère Régionale déléguée à la Politique de la santé, était à Saint-Paul pour l’inauguration de la Maison des Femmes, de la Mère et de l’Enfant de l’Ouest dans le cadre de la visite d’Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région Réunion)