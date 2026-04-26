La Région mobilisée poursuivre la révision du Schéma d’aménagement régional

Ce jeudi 23 avril 2026, la présidente de Région, Huguette Bello, a réuni les élus du conseil régional dans le cadre du COSTRA pour poursuivre les travaux de révision du Schéma d’Aménagement Régional (SAR). Le SAR fixe les grandes orientations d’aménagement du territoire à l’horizon 2050 : il organise le développement de l’île en matière de logements, de mobilités, d’activités économiques, tout en intégrant les enjeux environnementaux et climatiques (Photo Région)

Lors de cette séance, plusieurs étapes importantes ont été présentées :

- Une première version de la carte du territoire de demain. Elle permet de visualiser les grands équilibres entre les différentes régions de l'île et les espaces à préserver.

- Les règles d’aménagement. Elles encadreront les futures constructions et garantiront un développement maîtrisé et cohérent.

- Les grandes orientations pour l’avenir. Climat, biodiversité, ressources : ces enjeux sont pleinement intégrés pour construire un territoire plus résilient.

Les échanges se poursuivront dans les prochaines semaines avec les collectivités et les acteurs du territoire, avant les étapes de validation qui mèneront à l’arrêt du SAR en octobre 2026.

"Cette révision du Schéma d’Aménagement Régional marque une étape décisive dans la mise en œuvre de notre projet de territoire. Les prochains mois seront essentiels pour finaliser un document partagé, ambitieux et adapté aux réalités de La Réunion. Nous devons avancer en respectant chaque étape de concertation, afin d’aboutir à un projet solide et durable", déclare Huguette Bello.